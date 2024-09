Fãs de Nuremberg criticam seus próprios jogadores no Instagram

Fim de semana testemunhou um incidente pouco agradável envolvendo um membro do elenco da equipe regional do 1. FC Nuremberg. Ele também é conhecido no mundo do futebol. A controvérsia: ele usou uma camisa do Bayern de Munique na web durante a semana de trabalho. Parece um erro imperdoável.

O incidente ocorreu pela manhã de domingo, quando o jogador foi atacado por indivíduos não identificados perto de sua residência. O time relatou que o agressor primeiro abordou o jogador fora de sua casa à noite, e mais tarde, naquela noite, ocorreu um ataque físico. As autoridades iniciaram uma investigação imediatamente.

Supostamente, o jogador em questão é Niklas-Wilson Sommer. Com um milhão de seguidores no Instagram, Sommer colocou as redes sociais em chamas ao postar uma selfie com uma camisa do Bayern de Munique três dias antes - um ato que, segundo o clube do Nuremberg, teria desencadeado a confrontação. Sommer deletou rapidamente a postagem e emitiu um pedido de desculpas público.

O clube do Nuremberg condenou o ataque físico, declarando que os agressores tinham ultrapassado todos os limites. Eles enfatizaram seu compromisso em proteger seus jogadores, afirmando que esse comportamento não está de acordo com os valores do clube.

Durante o jogo em casa contra o 1. FC Magdeburg (0:4) no sábado, a torcida exibiu faixas que alfinetavam Sommer. Uma delas dizia: "Lealdade ao clube acima de poses na moda. Niklas Wilson, você é uma droga, assim como o FCB", e outra dizia: "Wilson, dê o fora, você é um fã do Bayern". Sommer tem um histórico de promover camisas de equipes diversas.

