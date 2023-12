Faço o "reconhecimento facial" de edifícios para desvendar segredos arquitectónicos

Mas nem sempre era exato. Embora o algoritmo da Apple continue a melhorar, tinha tendência para encontrar rostos em objectos - não apenas estátuas ou esculturas de pessoas, mas até gatos ou árvores de Natal. Para mim, as possibilidades tornaram-se mais claras quando o iPhoto confundiu um amigo humano - vou chamar-lhe Mike - com um edifício chamado Grande Mesquita de Córdoba.

O teto do átrio da mesquita era supostamente parecido com o cabelo castanho do Mike. O alinhamento de dois arcos visigóticos assemelhava-se, supostamente, à zona entre a linha do cabelo de Mike e o bordo da sua testa. Por fim, o alinhamento dos arcos cúspides mouriscos com a sua cantaria às riscas assemelhava-se aos olhos e ao nariz de Mike o suficiente para que o software pensasse que uma mesquita do século X era o rosto de um humano do século XXI.

Em vez de ver isto como um fracasso, apercebi-me de que tinha descoberto uma nova perspetiva: Tal como os rostos das pessoas têm características que podem ser reconhecidas por algoritmos, o mesmo acontece com os edifícios. Assim começou o meu esforço para fazer o reconhecimento facial de edifícios - ou, mais formalmente, "biometria arquitetónica". Os edifícios, tal como as pessoas, também podem ter identidades biométricas.

De frente para o edifício

No final do século XIX, foram construídas estações de caminho de ferro no Canadá e no Império Otomano, à medida que ambos os países procuravam expandir o controlo do seu território e a sua influência regional.

Em cada país, uma equipa centralizada de arquitectos foi encarregada de projetar dezenas de edifícios de aspeto semelhante para serem construídos ao longo de uma vasta paisagem fronteiriça.

A maioria dos projectistas nunca tinha estado nos locais onde os seus edifícios seriam construídos, pelo que não faziam ideia se existiam declives acentuados, grandes afloramentos rochosos ou outras variações do terreno que pudessem levar a alterações no projeto.

Tanto no Canadá como no Império Otomano, os supervisores de construção nos locais de implantação tinham de fazer o seu melhor para conciliar as plantas oficiais com o que era possível fazer no terreno. Como as comunicações eram lentas e difíceis, muitas vezes tinham de fazer as suas próprias alterações aos projectos dos edifícios para se adaptarem à topografia local, entre outras condições variáveis.

Além disso, as pessoas que efetivamente construíam provinham de uma força de trabalho multinacional em constante mudança. No Canadá, os trabalhadores eram ucranianos, chineses, escandinavos e nativos americanos; no Império Otomano, os trabalhadores eram árabes, gregos e curdos. Tinham de seguir instruções dadas em línguas que não falavam e compreender projectos e desenhos redigidos em línguas que não liam.

Como resultado, as noções culturais dos engenheiros e dos trabalhadores sobre o aspeto e a forma de construção de um edifício deixaram as suas impressões digitais figurativas no que foi construído e no seu aspeto. Em cada local, há diferenças subtis. Os caixilhos das janelas de madeira de algumas estações são biselados, alguns telhados têm remates e alguns arcos arredondados são substituídos por arcos ligeiramente pontiagudos.

Outras alterações de design podem ter ocorrido mais recentemente, com renovações e restauros. Entretanto, o tempo desgastou os materiais, as condições climatéricas danificaram as estruturas e, em alguns casos, os animais acrescentaram os seus próprios elementos - como ninhos de pássaros.

As pessoas por detrás das fachadas

Nos estudos de caso canadiano e otomano, muitas pessoas tiveram oportunidade de influenciar o edifício final. As variações são semelhantes às diferenças entre os rostos das pessoas - a maioria das pessoas tem dois olhos, um nariz, uma boca e duas orelhas, mas a forma exacta dessas características e a sua localização podem variar.

Pensando nos edifícios como objectos com identidades biométricas, comecei a utilizar uma análise semelhante ao reconhecimento facial para encontrar as diferenças subtis em cada edifício. A minha equipa e eu utilizámos scanners a laser para tirar medidas tridimensionais detalhadas de estações ferroviárias na Turquia e no Canadá. Processámos os dados em bruto para criar modelos computorizados dessas medições.

Isso, por sua vez, revelou as mãos dos construtores, realçando as influências geográficas e multiculturais que moldaram os edifícios resultantes.

Estas provas puseram em causa os pressupostos anteriores de que os edifícios, tal como uma escultura ou uma pintura, são influenciados principalmente por uma só pessoa. O nosso trabalho mostrou que os edifícios começam realmente apenas com desenhos, mas depois convidam ao contributo de um vasto número de criadores, a maioria dos quais nunca atinge o estatuto heroico de arquiteto ou designer.

Até à data, não existem bons métodos para tentar sequer identificar estas pessoas e realçar as suas escolhas artísticas. A ausência das suas vozes só tende a reforçar a ideia de que a arquitetura é feita apenas por indivíduos brilhantes.

À medida que os scanners 3D se tornam cada vez mais comuns, talvez até mesmo elementos de smartphones, o nosso método estará disponível para quase todos. As pessoas utilizarão esta tecnologia em objectos grandes, como edifícios, mas também em objectos pequenos. Atualmente, o nosso grupo está a trabalhar com pontos paleoíndios, mais conhecidos como "pontas de seta", para explorar uma história, uma geografia e um conjunto de circunstâncias muito diferentes dos que utilizámos com as estações ferroviárias.

