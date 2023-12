Destaques da história

F1: Vettel não consegue conquistar o título depois de uma falha na vela de ignição em Suzuka

O desafio de Vettel na F1 em 2017 está a desaparecer rapidamente

Hamilton abre 59 pontos de vantagem no título

O britânico pode ganhar o título de pilotos no GP dos EUA

Mas acontece que até mesmo a marca mais festejada do automobilismo sofre com os percalços mundanos do automobilismo - falha na vela de ignição.

A Ferrari detectou o problema no carro de Sebastian Vettel minutos antes da corrida de domingo, mas as tentativas frenéticas de mudar a vela de ignição na grelha falharam e, a seis voltas da corrida, o piloto alemão retirou-se.

Foi o mais recente golpe de martelo nas hipóteses de título de Vettel, uma vez que Lewis Hamilton, da Mercedes, recebeu a bandeira axadrezada em Suzuka e aumentou a sua liderança no campeonato para uns quase inatacáveis 59 pontos, a quatro corridas do fim.

O DNF de Vettel vem na sequência do DNS do seu companheiro de equipa Kimi Raikkonen no Grande Prémio da Malásia no fim de semana anterior. Durante duas semanas consecutivas, os mecânicos da Ferrari esforçaram-se por reparar o carro dos seus pilotos na grelha.

E para que não esqueçamos as calamidades em Singapura, onde os dois Ferraris chocaram dramaticamente um contra o outro e saíram da corrida sob as luzes do Circuito de Rua de Marina Bay.

A equipa mantém-se em silêncio sobre os problemas ocorridos em Suzuka. O diretor da equipa, Maurizio Arrivabene, recusou-se a falar com os meios de comunicação social após a corrida no Japão e não entrou em pormenores nos comentários publicados no site oficial da Ferrari.

Entretanto, as declarações públicas de Vettel centraram-se no seu desejo de "proteger" a equipa após o seu último fracasso.

"É normal que sejamos críticos, especialmente quando as coisas correm mal, faz parte do nosso trabalho", disse Vettel aos jornalistas.

"Sinto que tenho de proteger (a equipa) - temos feito um trabalho incrível até agora. É obviamente uma pena as duas últimas corridas com os problemas de fiabilidade, mas às vezes é assim. Claro que dói e estamos todos desiludidos", acrescentou.

"Mas agora precisamos de voltar, descansar um pouco e depois fazer as últimas quatro corridas e ver o que acontece".

A Ferrari ganhou o título de pilotos pela última vez em 2007 - Kimi Raikkonen venceu Hamilton por um único ponto - e uma década depois os primeiros sinais da temporada de 2017 foram muito promissores para a equipa italiana.

Hamilton ficou 14 pontos atrás de Vettel no início da pausa de verão, após o Grande Prémio da Hungria, mas nem mesmo o "flat-out" será provavelmente suficiente para salvar um campeonato que, há apenas cinco semanas, era de Vettel.

A combinação da falta de fiabilidade da Ferrari com o ressurgimento de Lewis Hamilton fez com que Vettel passasse de favorito a um dos mais improváveis candidatos ao quinto título mundial.

Desde que regressou da pausa de verão da F1, Hamilton somou 118 pontos (quatro vitórias e um segundo lugar), enquanto Vettel conseguiu uns míseros 45.

Se Hamilton vencer o Grande Prémio dos Estados Unidos (a 22 de outubro) e Vettel terminar abaixo do quinto lugar, o campeonato estará terminado e a espera da Ferrari continuará.

"É inacreditável... estamos onde estamos", disse Hamilton, quando questionado sobre a corrida pelo título e o desafio da Ferrari.

"Eu estava animado para ter uma boa corrida com Sebastian aqui, como eu estava na última corrida, mas obviamente ele tem sido incrivelmente infeliz.

"Ainda há um longo caminho a percorrer - 100 pontos são muitos pontos. Tudo pode acontecer na vida, por isso só tenho de manter a cabeça baixa e espero continuar a ter este desempenho".

Para a Ferrari e Vettel, será uma questão de manter a cabeça erguida.

mais jovem vencedor de sempre de uma corrida de F1. Com a vitória na Malásia, ele é agora o segundo mais jovem vencedor também.



Lewis Hamilton foi um distante segundo para Verstappen com Daniel Ricciardo terminando em terceiro. Sebastian Vettel cruzou a linha em quarto depois de começar em último lugar, o que significa que Hamilton amplia sua vantagem no campeonato sobre Vettel para 34 pontos.





Corrida pelo título de pilotos após a 15ª ronda

Hamilton 281 pontos

Vettel 247 pontos

Bottas 222 pontos" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/27/196403/jpeg/4-3/1200/75/max-verstappen-celebrates-after-a-superb-victory-at-the-malaysian-grand-prix-the-red-bull-driver-had-endured-a-miserable-run-of-luck-in-2017-with-seven-retirements-in-the-14-previous-grands-prix-but-any-disappointment-was-banished-in-malaysia-as-he-sped-to-a-second-career-f1-win-the-dutchman-who-turned-20-on-september-30-was-already-the-a-href-http-edition-cnn-com-2016-05-15-motorsport-spanish-grand-prix-max-verstappen-lewis-hamilton-nico-rosberg-index-html-youngest-ever-f1-race-winner-a-with-victory-in-malaysia-he-is-now-the-second-youngest-winner-too-br-br-lewis-hamilton-was-a-distant-second-to-verstappen-with-daniel-ricciardo-finishing-third-sebastian-vettel-crossed-the-line-in-fourth-after-starting-in-last-place-which-all-means-that-hamilton-extends-his-championship-lead-over-vettel-to-34-points-br-br-br-strong-drivers-title-race-after-round-15-strong-br-hamilton-281-points-br-vettel-247-points-br-bottas-222-point.webp" alt="Max Verstappen festeja depois de uma excelente vitória no Grande Prémio da Malásia. O piloto da Red Bull teve uma má sorte em 2017, com sete desistências nos 14 Grandes Prémios anteriores. Mas qualquer desilusão foi banida na Malásia, quando alcançou a segunda vitória da carreira na F1. O holandês, que completou 20 anos a 30 de setembro, já era o"/>

