F1: Nico Rosberg conquista o título mundial no tenso final do GP de Abu Dhabi

Rosberg conquista primeiro título mundial de F1 em Abu Dhabi

A temporada recorde foi decidida no último GP

Precisando de terminar no pódio para garantir o seu primeiro título de pilotos e derrotar o companheiro de equipa da Mercedes, Lewis Hamilton, Rosberg chegou a casa em segundo lugar, atrás do britânico, num tenso clímax da corrida no Circuito de Yas Marina, no domingo.

Hamilton tinha sugerido antes da corrida que as suas hipóteses de ultrapassar a liderança de 12 pontos de Rosberg a caminho de Abu Dhabi eram "praticamente impossíveis" e assim se provou, mas o tricampeão mundial tentou até ao fim.

Liderando a corrida do início ao fim, Hamilton abrandou o ritmo nas últimas etapas, contra a vontade da sua equipa Mercedes, permitindo que um grupo de perseguição liderado por Sebastian Vettel e Max Verstappen alcançasse o segundo classificado Rosberg.

Hamilton precisava que o seu grande rival terminasse em quarto ou menos para manter o título, mas Rosberg manteve-se firme - afastando o avanço de Vettel nas últimas três voltas da corrida, com Max Verstappen, da Red Bull, não muito atrás, em quarto.

Para Rosberg, que tem sido o segundo violino de Hamilton nas últimas duas temporadas, um primeiro título mundial foi uma recompensa rica por sua perseverança.

O alemão venceu as quatro primeiras corridas da época para abrir uma vantagem de 43 pontos sobre Hamilton, mas o britânico ripostou - na pausa de verão, Hamilton tinha transformado a desvantagem numa vantagem de 19 pontos.

Quando os pilotos regressaram para a segunda parte, em setembro, Rosberg foi o mais rápido a sair dos blocos, vencendo as três primeiras corridas e depois o Grande Prémio do Japão para se aproximar do título, apenas para Hamilton montar uma valente investida final, vencendo as últimas quatro corridas da época.

A história da época de F1 de 2016

Rosberg festejou no pódio, mas também sentiu um certo alívio ao pensar em imitar o seu pai, Keke Rosberg, que conquistou o seu único título mundial em 1982.

"As últimas voltas não foram agradáveis", disse Rosberg antes de prestar homenagem à sua mulher, Vivian, e à sua filha de um ano, Alaia, pelo seu apoio.

"Estou muito, muito orgulhoso por ter conseguido o mesmo feito que o meu pai - vai ser emocionante vê-lo", acrescentou.

Apenas uma outra família na F1 se pode gabar de ter pai e filho campeões do mundo - em 1996, o britânico Damon Hill seguiu as pisadas do seu pai Graham, bicampeão do mundo (1962 e 1968).

'Fenomenal'

Para Rosberg, este foi também um momento para saborear depois de anos a fio a ficar em segundo lugar em relação a Hamilton - que remonta aos seus tempos de infância nas corridas de kart.

"Tenho corrido com ele desde sempre e ele sempre me conseguiu tirar o título, mesmo quando éramos pequenos nos karts", disse Rosberg aos jornalistas.

"Ele é um piloto fantástico e um dos melhores da história. É incrivelmente especial vencê-lo porque o seu nível é muito elevado e isso torna (a conquista do título mundial) muito mais satisfatória... e eu tirei-lhe o campeonato do mundo. É simplesmente fenomenal".

Hamilton, por sua vez, defendeu sua tática de nem sempre correr a toda velocidade durante a decisão de domingo.

"Tentei ajudar-me a mim próprio porque não estava a ser ajudado em mais lado nenhum", disse Hamilton aos jornalistas.

"Felizmente, não coloquei o Nico nem ninguém em perigo, não causei danos à equipa - ainda conseguimos uma dobradinha - por isso todos devem estar felizes e acho que fiz tudo o que podia dentro do razoável."

Embora o britânico não tenha conquistado o título, ele terminou com 10 vitórias contra nove de Rosberg em 2016, elevando o total de sua carreira para 53 vitórias - apenas atrás do recorde de Michael Schumacher de 91.

Button e Massa abandonam

Não houve um final de conto de fadas para Jenson Button, que estava a competir no seu 305º e provavelmente último grande prémio.

Uma falha na suspensão dianteira direita na fase inicial terminou a corrida do piloto da McLaren na 12ª volta, pondo fim à longa e distinta carreira do campeão do mundo de 2009 na F1.

"Tive uma falha na suspensão dianteira direita. É muito invulgar termos uma falha. Mas não me importo. Não muda a minha opinião sobre o fim da minha carreira. Estou muito satisfeito", disse Button à emissora britânica Channel 4 após sua saída da corrida.

O brasileiro Felipe Massa, por sua vez, teve um último dia de trabalho um pouco melhor, chegando em nono lugar na sua 250ª e última corrida de F1.

