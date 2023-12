Destaques da história

F1: Grande Prémio de França regressa em 2018 após 10 anos de paragem

O Grande Prémio de França regressará em 2018

O circuito de Paul Ricard recebeu a F1 pela última vez em 1990

O último GP de França realizou-se em Magny-Cours em 2008

Christian Estrosi, presidente do Conselho Regional da Provença-Alpes-Costa Azul, anunciou esta segunda-feira um acordo de cinco anos que prevê o regresso da F1 ao circuito de Paul Ricard, perto de Marselha, no sul de França.

Falando numa conferência de imprensa em Paris, Estrosi saudou o regresso como um importante motor de "desenvolvimento económico e turismo" para a região, acrescentando que a corrida será realizada "no verão de 2018".

Estrosi disse que uma auditoria independente efectuada por consultores, a Deloitte, estimou o custo da realização da corrida em 30 milhões de euros (32 milhões de dólares), noticiou a AFP.

O último Grande Prémio de França foi disputado em Magny-Cours, em 2008, com Felipe Massa, recentemente reformado, a levar a bandeira axadrezada.

O circuito de Paul Ricard, também conhecido como Le Castellet, foi palco de uma corrida de F1 pela última vez em 1990.

O piloto francês de F1, Romain Grosjean, disse estar "super feliz pelos fãs franceses". O piloto de 30 anos, que correu para a equipa americana Haas F1 em 2016, também publicou uma mensagem de vídeo na sua conta oficial do Twitter.

O Grande Prémio de França foi disputado pela primeira vez em Reims em 1950, com Paul Ricard a receber 14 corridas de F1 entre 1971 e 1990, antes de Magny Cours se tornar o circuito preferido.

Michael Schumacher detém o recorde de maior número de vitórias em GPs de França, com oito, e o tetracampeão mundial e favorito da casa, Alain Prost, conquistou a vitória seis vezes entre 1981 e 1993.

Nos últimos anos, Paul Ricard tem sido utilizado para testes de F1, com as equipas a visitarem-no em janeiro passado para fazerem testes de pneus em tempo de chuva para a Pirelli - o fornecedor oficial de pneus do desporto.

As corridas europeias - amplamente consideradas como o coração do desporto - têm estado sob pressão, uma vez que os patrões da F1 aumentaram o número de corridas que se realizam na Ásia.

O Grande Prémio da Áustria regressou ao calendário em 2014, após uma ausência de 10 anos, e o Grande Prémio da Alemanha também foi reintegrado na época de 2016, embora tenha sido abandonado em 2017.

Monza, sede do Grande Prémio de Itália, assegurou o seu futuro a curto prazo no final de novembro, assinando um novo acordo de três anos com Bernie Ecclestone, o supremo da F1, para manter o histórico circuito que acolheu mais corridas de F1 (66) do que qualquer outro circuito.

