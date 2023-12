F1 e MotoGP: Fernando Alonso e Marc Marquez correm no Japão

Destaques da história

O duplo campeão mundial de Fórmula 1 esteve em pista no Circuito Twin Ring de Motegi no fim de semana em que a Honda - fornecedora de motores à equipa espanhola McLaren F1 - fechou o ano desportivo.

Alonso mostrou uma velocidade impressionante ao descer a reta das boxes à frente do seu compatriota de 23 anos no Dia de Agradecimento da Honda Racing, que contou com a presença de cerca de 20.000 fãs.

Marquez tornou-se o mais jovem campeão mundial de MotoGP de sempre em 2013 e conquistou o seu terceiro título no circuito de Motegi em outubro, com três corridas de antecedência.

O piloto da Respol Honda prestou homenagem a Alonso na sua conta oficial do Twitter após o evento, antes de pedir ao seu compatriota para retribuir o favor.

"Foi um prazer partilhar a pista com @alo_oficial! Da próxima vez que me ensinares sobre quatro rodas", tweetou.

O que vem a seguir para Alonso?

Alonso poderia ser perdoado por pensar em mudar de quatro rodas para duas, dada a falta de competitividade do seu carro McLaren Honda nas últimas duas temporadas.

O piloto de 35 anos terminou em 17º lugar no campeonato de pilotos em 2015 e só conseguiu entrar no top 10 esta época.

Está muito longe dos anos em que venceu o campeonato na Renault em 2005 e 2006 e dos cinco anos na Ferrari, onde perdeu por pouco o título de pilotos três vezes.

Alonso ainda tem um ano de contrato com a equipa britânica, mas alguns dos seus fãs gostariam que ele mudasse para a Mercedes, após a surpreendente retirada do atual campeão mundial Nico Rosberg.

Os meios de comunicação social já fizeram luz sobre este assunto, utilizando a popular hashtag #PlacesAlonsoWouldRatherBe, com @SomersF1 a utilizar uma imagem famosa do piloto de F1 - conspicuamente a apanhar banhos de sol no Grande Prémio do Brasil de 2015, depois de ter sido eliminado precocemente durante a qualificação - colocando-a numa fotografia da sede da Mercedes UK em Brackley, no sul de Inglaterra.

Alonso e Marquez foram duas das várias estrelas da Honda Racing que apareceram no evento anual.

Os antigos e futuros companheiros de equipa da McLaren, Jenson Button, que se reformou em novembro, e o seu substituto de 2017, Stoffel Vandoorne, também estiveram em pista, tal como o companheiro de Marquez na Respol Honda, Dani Pedrosa.

