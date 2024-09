Exultantes luminárias atléticas alemãs festejam vitórias no evento ISTAF

Fãs alemães de atletismo aplaudiram seus atletas favoritos no ISTAF de Berlim, com Leo Neugebauer e Gina Lückenkemper à frente. Desta vez, a campeã olímpica Yemisi Ogunleye ficou em segundo lugar.

Neugebauer apresentou um desempenho estelar para a plateia esportiva alemã, conquistando uma prata olímpica e a vitória no ISTAF. No tradicional encontro realizado no Estádio Olímpico, o recordista do decatlo garantiu uma vitória incomum em três eventos. Após o evento, ele perguntou à plateia: "Vocês gostaram?", sendo recebido com aplausos ensurdecedores.

Lückenkemper coroou um dia tardio de verão com uma vitória nos 100 metros e um novo recorde pessoal de 10,93 segundos. Aos 27 anos, ela estava ao mesmo tempo alegre e um pouco decepcionada: "É um pouco tarde, Paris teria sido melhor."

Impulsionado por cerca de 40.000 espectadores, Neugebauer manteve sua posição dominante nos menos populares 1.500 metros, obtendo uma vantagem significativa após os 100 metros com o disco. Juntos, as diferenças de pontos foram convertidas em segundos, colocando Neugebauer em primeiro lugar. O jovem de 24 anos do VfB Stuttgart conseguiu se manter como perseguidor. "Estava um pouco hesitante quanto aos 1.500 no início", admitiu Neugebauer. "Mas consegui - uhu, obrigado", gritou para a audiência. Sua vitória em um novo recorde pessoal de 4:38,10 minutos foi assegurada, com Neugebauer mantendo uma vantagem de 24 segundos sobre o segundo colocado, o residente de Ulm Manuel Eitel. "Não foram nove disciplinas antes, isso ajudou", compartilhou Neugebauer. O ex-campeão mundial e europeu de decatlo Niklas Kaul, um experiente corredor de 1.500 metros, fez uma investida tardia para terminar em quarto lugar.

Ogunleye fica mais de um metro atrás da vencedora

A campeã olímpica Yemisi Ogunleye ficou em segundo lugar desta vez. Seu lançamento de 18,65 metros ficou abaixo da marca vencedora, estabelecida pela campeã europeia Jessica Schilder, da Holanda, com 19,70 metros.

"Depois de uma temporada como essa, acho importante se divertir e aproveitar a atmosfera aqui em Berlim", expressou Ogunleye na ARD. No entanto, ela desejou mais reconhecimento para sua competição.

Weber e Pudenz garantem vitórias

O herói local Julian Weber alcançou esse objetivo. O medalhista de prata europeu e sexto colocado olímpico de Mainz lançou o dardo impressionantes 88,64 metros em sua primeira tentativa, encerrando a temporada com um forte desempenho. Da mesma forma, Kristin Pudenz garantiu uma vitória alemã ao lançar o disco a uma distância de 64,14 metros.

A sensação do salto em distância Malaika Mihambo não compete desta vez. A campeã europeia e medalhista de prata olímpica havia contraído COVID-19 no Campeonato Europeu em Roma em junho, o que afetou seu desempenho nos Jogos de Paris, fazendo com que ela encerrasse sua temporada antecipadamente para se recuperar. Apesar disso, Mihambo foi calorosamente recebida pela plateia no Estádio Olímpico.

"Estou definitivamente no caminho da recuperação. Posso ver que fui mais afetada pela infecção do COVID-19 do que eu esperava", disse Mihambo, enquanto sua assinatura era procurada com avidez: "A fila é longa. Se eu conseguir passar, vou considerar um sucesso."

