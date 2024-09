Extraordinário colar de diamantes, usado em duas coroações britânicas, chega ao bloco de leilões.

Aproximadamente 300 quilates de peso, este artefato do século 18, acreditado como tendo sido criado cerca de uma década antes da Revolução Francesa, está fazendo sua primeira aparição pública em meio século e entrará no mercado de leilões em 11 de novembro, como anunciado pela Sotheby's, que está supervisionando a venda.

A jóia está atualmente em exibição na Sotheby's em Londres até quarta-feira, após o que partirá para uma turnê mundial de exposições. Após sua parada em Genebra, na Suíça, ela será a estrela do leilão Real e Nobre da Sotheby's, como consta em um comunicado de imprensa lançado na segunda-feira.

Embora a origem do colar permaneça indocumentada, a Sotheby's sugere que a peça antiga só poderia ter sido fabricada para a realeza ou um aristocrata proeminente.

Durante o início do século 20, o colar pertencia aos Marqueses de Anglesey, uma família aristocrática renomada no Reino Unido com ligações próximas à família real britânica, de acordo com a Sotheby's.

Marjorie Paget, marquesa de Anglesey, usou o colar para a coroação do Rei George VI em 1937. Sua nora usou a mesma jóia para a coroação da Rainha Elizabeth II em 1953, segundo o comunicado.

A família se separou da peça de diamante nas décadas de 1960 e ela foi exibida no Museu Americano de História Natural antes de ser adquirida por um colecionador privado.

"Esta excepcional e vital jóia de diamante é um sobrevivente miraculoso da vida da corte extravagante da era georgiana, caracterizada por sua opulência e grandiosidade sem igual; arguably, é uma das jóias georgianas mais esplêndidas e intactas em posse privada", afirmou Andres White Correal, chairman da Sotheby's de jóias Europa e Oriente Médio e chefe de jóias nobres, no comunicado.

"Em comparação com outros exemplos sobreviventes de jóias imperiais e reais da mesma época, este colar os supera; é uma abundância de diamantes e também uma aula mestre de design, trabalho manual e inovação técnica para a época", acrescentou.

O colar consiste em três fileiras de diamantes que se estendem em um tassel de diamante de cada lado.

Cada diamante, de acordo com a Sotheby's, é de corte brilhante antigo e pesa entre um e um e meio quilate. Os diamantes, provavelmente provenientes das lendárias minas de Golconda, na Índia, onde foi descoberto o Diamante Hope, foram utilizados.

Jóias daquela época eram conhecidas por seu luxo e adaptabilidade, com uma peça frequentemente servindo como tanto um colar quanto uma decoração bordada em roupas, como mencionado no comunicado.

Esse peça específica pode ser usada como um colar com os tassels pendurados de cada lado ou amarrado em um nó simples.

Um escândalo deslumbrante

É especulado que alguns dos diamantes do colar podem ter origem na jóia que estava no centro do escândalo "Affair of the Diamond Necklace".

O escândalo de 1785 na corte francesa de Luís XVI envolveu um cardeal tentando recuperar o favor de Maria Antonieta, a última Rainha da França, que foi enganada para adquirir um colar em nome de alguém que se fazia passar pela Rainha.

No entanto, a trama foi desmascarada quando os joalheiros, que não haviam recebido pagamento pelo colar, recorreram diretamente à Rainha para pagamento, que não havia recebido o colar ela mesma.

Enquanto isso, a jóia havia sido desmontada e vendida em Londres, nas mãos do trapaceiro.

O escândalo levou a uma mancha na reputação de Maria Antonieta, que foi falsamente acusada de ter um relacionamento imoral com um cardeal, e descredibilizou a monarquia francesa antes da Revolução Francesa, na qual a Rainha encontrou seu fim.

Esta jóia luxuosa e historicamente significativa, com seu estilo atemporal e grandiosidade, é esperada para alcançar um alto preço no leilão da Sotheby's em 11 de novembro. O colar, conhecido por sua flexibilidade e adaptabilidade, pode ser usado como um colar tradicional ou amarrado em roupas, exibindo a elegância e versatilidade das jóias da era georgiana.

Leia também: