Expulsando dois líderes do Schalke: Geraerts e Wilmots enfrentam demissão

A cúpula do Schalke 04 decidiu demitir o técnico Karel Geraerts e o diretor esportivo Marc Wilmots após uma derrota por 3-5 para o Darmstadt 98. O anúncio foi feito poucas horas após a derrota decepcionante. O ex-técnico da equipe Sub-23, Jakob Fimpel, assume interinamente, comandando o time até a pausa internacional do meio de outubro.

O desfecho para Geraerts no Schalke estava escrito nas paredes. Após menos de um ano no comando, ele acabou sendo demitido. Wilmots, que havia apoiado Geraerts anteriormente, também foi dispensado. O clube está em crise após seis jogos, passando a maior parte da primeira metade da temporada na zona de rebaixamento.

Matthias Tillmann, presidente do clube, justificou a decisão ao dizer: "A decisão da diretoria de não continuar com Karel Geraerts não se baseia apenas nos resultados ruins e na derrota para o Darmstadt, mas nas preocupantes desenvolvimentos das últimas semanas. Taticamente e em campo, não fizemos o progresso desejado como equipe ou para jogadores individuais. Como consequência, estamos presos na zona de rebaixamento."

A saída de Wilmots surpreendeu, especialmente em comparação com a de seu colega. Tillmann explicou: "Nas últimas semanas, ficou claro que nossas visões sobre a direção do futebol do Schalke e como alcançá-la divergem. No entanto, uma visão compartilhada é crucial." Em sua ausência, Ben Manga gerenciará temporariamente o lado esportivo do clube.

O comunicado do clube elogiou Wilmots por suas contribuições na segunda metade da temporada passada, descrevendo-o como um estabilizador que ajudou a manter a equipe na liga. "Agradecemos a Marc pelo seu trabalho e pela sua contribuição durante a segunda metade da temporada passada", enfatizou o comunicado. "Marc é uma lenda do Schalke como Eurofighter e sempre será uma, então o recebemos de braços abertos sempre que ele voltar."

Geraerts assumiu seu cargo em 2023 e liderou o Schalke a um décimo lugar na temporada anterior da 2. Bundesliga. Neste campeonato, a equipe conseguiu apenas uma vitória com Geraerts no comando, ficando na zona de rebaixamento. Uma discussão pública entre Geraerts e Manga recentemente causou bastante alvoroço. Wilmots, campeão da Copa UEFA em 1997, juntou-se ao Schalke no meio de janeiro, chegando com grandes expectativas.

