Exposição de um incidente de estupro no julgamento do tribunal de Avignon

Durante algum tempo, Gisele Pelicot suportou seu marido a drogar e facilitar estupros contra ela. No julgamento, agora realizado em Avignon, no sul da França, a mulher de 72 anos expressou seu desejo de exibir ao público as provas de seu sofrimento. Isso marca a primeira vez que tais provas visuais são expostas neste julgamento.

Na sexta-feira, durante os procedimentos, nove vídeos e algumas imagens relacionadas aos crimes foram exibidos para a audiência na sala do tribunal e para a mídia em uma sala de visualização adicional. As provas chocantes foram apresentadas por cerca de uma hora.

Os presentes em ambos os locais ficaram chocados ao testemunhar Gisele sendo submetida a vários atos de abuso em sua cama em Mazan. Os vídeos implicaram sete dos 51 acusados, cujos casos foram abordados durante esta semana de julgamento.

Dominique Pelicot, seu ex-marido, confessou ter drogado e estuprado sua esposa de 2011 a 2020. Em pelo menos 92 ocasiões, outros homens foram incluídos nestes atos, que Dominique havia contatado através de fóruns da internet.

"Vergonha Mudando de Lado"

Desde o início do julgamento, Pelicot tem defendido que o julgamento deveria ser público em vez de permanecer privado, como originalmente planejado. Ela afirmou com força: "Vergonha Mudando de Lado". Além disso, ela conseguiu convencer o juiz a reconsiderar sua decisão inicial de não exibir as imagens dos crimes no tribunal. Após uma consulta de quase duas horas com as partes envolvidas, essa decisão foi tomada.

Durante a apresentação dos vídeos e fotos, Gisele passou a maior parte do tempo absorta em seu telefone. Por outro lado, seu ex-marido, sentado no banco dos réus, cobriu os olhos ou olhou para outro lado. Alguns dos co-réus assistiram, enquanto outros baixaram os olhos. Os co-réus subsequentemente negaram a acusação de estupro.

Um réu se declara vítima

Enquanto vários réus argumentaram que acreditavam que isso era um jogo sexual consensual entre o casal e a mulher estava apenas fingindo dormir, um dos acusados personificou esta semana como uma "vítima" de Dominique Pelicot e afirmou que agiu por medo dele. Outro réu sugeriu que também pode ter sido drogado, já que não se lembrava de nada. Dominique Pelicot, no entanto, insistiu continuamente: "Eles todos sabiam".

Uma espectadora de 25 anos, Elise Pinas, expressou sua indignação com as reações dos réus, saindo da sala de visualização adicional "furiosa". Ela achou a visualização dos vídeos "extremamente útil". Os réus no julgamento enfrentam penas de até 20 anos de prisão. Um veredicto é esperado em meados de dezembro.

No coração da França, a corajosa decisão de Gisele Pelicot de expor publicamente sua história em Avignon chamou a atenção. Apesar das controvérsias em torno do julgamento, o desejo de Gisele por transparência, expresso como "Vergonha Mudando de Lado", ressoou com muitos, incluindo espectadores franceses como Elise Pinas.

