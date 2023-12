Explorar Naoshima, a "ilha da arte" do Japão

A chamada ilha de arte no Mar Interior de Seto está repleta de esculturas públicas de grande escala de artistas japoneses, incluindo Yayoi Kusama e Shinro Ohtake, bem como de talentos internacionais como George Rickey, Karel Appel e Niki de Saint Phalle. Naoshima alberga também uma série de museus e galerias, bem como casas abandonadas que foram transformadas em obras de arte.

A regeneração da ilha é o resultado de um esforço de décadas de uma empresa atualmente denominada Benesse Holdings: "Através do contacto com a arte e a natureza, com as paisagens e com os habitantes da região do Mar Interior de Seto, procuramos inspirar os visitantes a refletir sobre o significado do lema da Benesse - Bem-estar", afirma a empresa no site Benesse Art Site Naoshima.

Veja o vídeo acima para uma visita às maravilhas artísticas de Naoshima.

Fonte: edition.cnn.com