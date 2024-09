Explorando o Oktoberfest usando óculos de realidade virtual

A ansiedade está crescendo: 21 de setembro marca o início do Oktoberfest em Munique. Infelizmente, muitas pessoas gostariam de participar do maior festival folclórico do mundo, mas não podem. Uma empresa de tecnologia pioneira entra em cena para resolver esse problema, criando uma versão digital que só requer um pouco de treinamento.

No momento, os portões estão cercados por barreiras de construção. Em 21 de setembro, cerca de seis milhões de foliões irão para o Oktoberfest. No entanto, os entusiastas do Oktoberfest virtual já estão em ação, pois o evento começou antes: com óculos de VR, os fãs do Oktoberfest já podem percorrer os terrenos festivos. Outra versão virtual começa com a primeira cerveja.

Atenção: Ande com cuidado no mundo digital. Mesmo sem consumir cerveja, os novatos ainda podem tropeçar enquanto navegam pelo festival. Dominar os óculos de VR leva algum treinamento.

Jovens guias ajudam visitantes em toda a Wiesn

O atual passeio virtual, já disponível, é liderado por Felix e Leah, um duo surdo. Seu objetivo é permitir que pessoas que não podem participar do evento presencial participem de alguma forma, diz Christoph Ostler, CEO e fundador da Connected Reality e idealizador do projeto vr4kids-inclusion. "Inclusão é a palavra-chave."

Os visitantes podem assumir os papéis de Felix e Leah, explorando o festival folclórico da perspectiva deles: Eles fazem uma viagem de roda-gigante, carros de choque, trem fantasma - ou mergulham direto em uma barraquinha de nozes. A pessoa mais velha a usar óculos de VR e mergulhar na Wiesn até agora tinha 96 anos, de acordo com Ostler. Ela disse: "Agora posso voltar à Wiesn."

Isso não é exclusivo para crianças desfavorecidas ou deficientes, mas para qualquer pessoa que não possa participar do festival, diz Ostler. Leah se comunica por linguagem de sinais, enquanto Felix fornece aos visitantes alguns termos da Wiesn em seu idioma. Uma versão em inglês também já está disponível.

Jogo de aventura virtual da Wiesn

Visitantes internacionais podem antecipar a chegada do verdadeiro Oktoberfest com o jogo de realidade virtual "Oktoberfest - The Official Game" do estúdio de Munique K5 Factory, licenciado pelos organizadores do Oktoberfest. Transporta os visitantes para uma cena completamente diferente e humoristicamente estilizada da Wiesn, verdadeiramente incorporando o festival: roda-gigante, Schichtl, circo de pulgas, roda do diabo, tendas de cerveja autênticas - a verdadeira Wiesn, apenas mais vibrante.

O público-alvo do jogo são os fãs da Wiesn que não podem participar do festival. Os criadores têm uma visão global. O jogo começa - principalmente para o mercado principal, Estados Unidos - diretamente em inglês; uma versão em Bávaro pode ser introduzida no futuro, mas principalmente como uma piada.

"Em nossos jogos, o idioma principal é o inglês", diz o fundador e CEO da K5 Factory, Oliver Simon. Outras aventuras para mercados europeus e até mesmo para o mercado chinês estão em andamento, acrescenta o CEO Thomas Wagner.

A ideia surgiu durante a pandemia. "Precisávamos criar espaços virtuais para fins privados e corporativos", diz Oliver Simon. "E: Como podemos fazer isso de forma imersiva para pessoas que não podem participar?"

O visitante "materializa" - ou "teleporta" - a si mesmo como um avatar por meio de um feixe de luz no festival. Iniciantes podem precisar de algumas tentativas com base em seu nível de habilidade para iniciar a teleportação. A entrada é gratuita, assim como na verdadeira Oktoberfest. No entanto, é necessário pagar com dinheiro do jogo ou euros reais para aproveitar as atrações ou vestir trajes tradicionais, como dirndls e lederhosen.

Bater em amigos ou outros visitantes nos terrenos do festival é possível. Novatos podem ocasionalmente bater em outros, ligeiramente desorientados pela experiência de VR. A música de metal autêntica e o murmúrio de vozes das tendas podem ser ouvidos - gravações reais do Oktoberfest. Os pretzels virtuais estão disponíveis, assim como as atrações virtuais, desde jogar um anel até as emocionantes montanhas-russas como a torre de queda e o top spin. Sugestão: sente-se no mundo real antes que a aventura virtual comece.

Ficar com motion sickness é relativamente mais fácil neste reino do que na verdadeira festival. Aqueles que sofrem de motion sickness em montanhas-russas rápidas com o estômago embrulhado encontrarão o headset de VR um desafio divertido. A confusão sensorial ocorre devido à disparidade entre o movimento percebido e o movimento real, o que leva à motion sickness - semelhante à doença do mar, onde o cérebro luta para processar o movimento do navio com precisão.

Como resultado, os visitantes não podem participar de atrações em vr4kids inclusion ou no jogo do Oktoberfest na K5 Factory que giram rapidamente. "Objetos giratórios tendem a induzir motion sickness rapidamente", explica o CEO da K5 Factory, Thomas Wagner. "Somos especialmente cuidados no início."

A equipe por trás do virtual Oktoberfest não acredita que a experiência digital prejudique a alegria da verdadeira Oktoberfest. Eles argumentam que a oportunidade de visitar virtualmente vários destinos turísticos mostrou que as pessoas gostam de experimentar esses lugares na realidade depois.

