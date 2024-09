- Explorando as ofertas de televisão para a próxima temporada de outono.

Com o outono chegando, muitos têm mais tempo em casa, à medida que as estações de TV se preparam para exibir mais conteúdo após a temporada de verão tranquila. Aqui estão alguns programas notáveis:

"O Último Desafio: Raab vs. Halmich"

Após uma ausência de oito anos na TV, o apresentador Stefan Raab (57) volta aos holofotes em 14 de setembro. Desta vez, ele entrará no ringue pela terceira vez contra a ex-campeã de boxe Regina Halmich (47). Elton (53) comandará o evento, enquanto Frank "Buschi" Buschmann (59) fará os comentários. A aguardada luta de boxe entre Raab e Halmich será transmitida ao vivo pela RTL. Espera-se que cerca de 15.000 espectadores assistam ao confronto no PSD Bank Dome em Düsseldorf.

"A Caverna dos Leões"

A primeira temporada da versão alemã do programa britânico "Dragon's Den", "A Caverna dos Leões", foi ao ar na VOX em 2014. Em cada episódio, empreendedores apresentam seus produtos na esperança de receber o apoio de um investidor. Judith Williams (52) retorna ao seu papel regular para a 16ª temporada (todas as segundas-feiras), enquanto dois leões originais também reaparecerão: Frank Thelen (48) e Jochen Schweizer (67) para o episódio de aniversário.

"O Talentoso Extraordinário"

Este talent show está programado para o outono de 2024 e terá Katrin Bauerfeind (42) como apresentadora. A ideia é que cinco celebridades criem seus mini-shows únicos com base em sugestões de crianças em cada episódio. O primeiro dos quatro episódios será exibido na ProSieben às 20h15, simultaneamente no Joyn, em 17 de setembro.

"Quem está Infiltrando o Meu Show?"

O quiz show "Quem está Infiltrando o Meu Show?" voltou ao ar em 8 de setembro (todas as segundas-feiras às 20h15 na ProSieben, uma semana antes no Joyn) para sua 8ª temporada. Na temporada 7, Joko Winterscheidt (45) competiu contra Klaas Heufer-Umlauf (40), Sarah Connor (44) e Lena Meyer-Landrut (33). Agora, Nina Chuba (25), Kurt Krömer (49) e o podcaster Tommi Schmitt (35) entram na briga em seis novos episódios, junto com um convidado surpresa da plateia em cada episódio. Os concorrentes devem demonstrar suas habilidades de quiz em várias categorias, com os finalistas enfrentando o apresentador em uma batalha pelo domínio. Assim como no passado, Katrin Bauerfeind irá moderar as rodadas finais.

"O Melhor Talento da Alemanha"

A popular série de castings "O Melhor Talento da Alemanha" retorna com um novo lote de episódios. O júri, composto por Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (32), Beatrice Egli (36) e Loredana (28), concluiu as audições no Europa-Park em Rust. A partir de 18 de setembro, o júri, liderado por Dieter Bohlen, procurará pelo próximo superstar. Os novos episódios irão ao ar na RTL todas as quartas e sábados às 20h15. Esta temporada terá apenas 15 episódios, sendo a mais curta até agora. Apenas a final será transmitida ao vivo desta vez. A estreia estará disponível para streaming no RTL+ uma semana antes da estreia na TV.

Nova temporada, novos treinadores: As icônicas cadeiras vermelhas de "The Voice of Germany" recebem novos rostos. Para a 14ª temporada do programa musical, Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44) e Samu Haber (48) retornam como treinadores. Completa o quarteto o cantor e compositor Kamrad (27), que faz sua primeira aparição em "The Voice of Germany". Thore Schölermann (39) e Melissa Khalaj (35) retornarão como apresentadores desta temporada, com as Audições às Cegas previstas para começar em 26 de setembro (todas as quintas-feiras às 20h15 na ProSieben, sextas-feiras às 20h15 na Sat.1 e no Joyn).

A Comissão revisou a programação dos programas, incluindo "O Melhor Talento da Alemanha" e "The Voice of Germany", para garantir competição justa e entretenimento para os espectadores. A Comissão também reconheceu o programa de talentos "O Talentoso Extraordinário" e seu conceito único de envolvimento de crianças no processo de criação de mini-shows.

Leia também: