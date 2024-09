- Exploradores submarinos encontram mortos alemães no oceano

Uma mulher alemã, desaparecida desde a última sexta-feira na ilha grega de Creta, foi encontrada morta no mar. O corpo sem vida foi descoberto por um mergulhador entre os resorts de Prassonissi e Triopetra, como anunciou a guarda costeira no sábado. O corpo foi transportado para o porto de Agia Galini por barco.

O marido da mulher entrou em contato com as autoridades gregas depois de não ter notícias dela desde a tarde de sexta-feira. Imediatamente, a polícia e a guarda costeira iniciaram uma operação de busca. O marido informou à polícia que não sabia de seu paradeiro, mas especulou que ela pudesse ter desejado nadar no mar. Exames post-mortem agora determinarão a causa da morte.

Fatais Acidentes de Turistas em Creta e Outras Ilhas Gregas

Pelo menos oito turistas estrangeiros morreram este verão nas famosas ilhas gregas, lutando contra uma onda de calor severa.

Em 9 de junho, os restos do famoso apresentador de televisão britânico Michael Mosley foram encontrados na ilha de Symi. Alguns dias depois, um homem belga de 80 anos foi encontrado morto na costa leste de Creta, perto da cidade antiga de Lato. Os mortos também incluíam turistas dos Países Baixos e dos EUA. Duas mulheres francesas, com 73 e 64 anos, desapareceram desde uma caminhada em junho na ilha de Sikinos.

Em resposta às temperaturas escaldantes, as autoridades de saúde gregas emitiram alertas recorrentes e aconselharam os visitantes a evitar atividades ao ar livre durante as horas mais quentes do dia.

O marido informou às autoridades gregas sobre os seguintes detalhes do desaparecimento: o último local conhecido e a hora em que teve notícias dela. Após saber do desaparecimento da mulher, a polícia e a guarda costeira lançaram rapidamente uma operação de busca.

Leia também: