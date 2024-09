Experimente a conveniência de encomendar o seu fato do Spirit Halloween diretamente através do Uber Eats!

A gigante de compartilhamento de viagens Uber revelou recentemente em um comunicado à imprensa, em uma sexta-feira, que agora está entregando itens essenciais do Halloween, como fantasias, maquiagem e decorações, da Spirit Halloween, a maior loja de Halloween dos EUA, em toda a América do Norte.

A tendência de grandes varejistas iniciarem suas comemorações do Halloween cada vez mais cedo sugere que os consumidores americanos ainda estão gastando no Halloween, apesar de cortar despesas não essenciais em outras áreas.

Os compradores americanos e canadenses agora podem adquirir sua fantasia de burrito do Chipotle pelo mesmo preço da loja, sem precisar sair para as lojas temporárias do Halloween que aparecem anualmente em frentes de lojas vazias. No entanto, o Uber menciona que ainda haverá taxas relacionadas aos serviços de entrega do Uber Eats.

A Spirit Halloween opera 1,525 lojas.

Beryl Sanders, diretor de parcerias de supermercados e varejo dos EUA da Uber, comentou, dizendo: "Este período do ano marca o início da temporada de festas, com famílias de todo o país confiando em entregas sob demanda para atender às suas necessidades imediatamente."

Durante a pandemia, vários varejistas se associaram ao Uber para oferecer entregas até a porta, como a Olive Garden oferecendo seus pãezinhos e massa. O Uber Eats já colaborou com varejistas como Big Lots, Lowe's, Michael's e Party City para serviços de entrega sob demanda.

O Uber e seus concorrentes também experimentaram entregas por robô, embora ainda não tenham ganhado uma grande tração no mercado dos EUA.

A decisão do Uber de entregar itens essenciais do Halloween da Spirit Halloween é uma jogada estratégica para atender à crescente demanda por serviços de entrega sob demanda durante a temporada de festas. Esta colaboração permite que os negócios cheguem a uma base de clientes mais ampla, especialmente aqueles que preferem fazer compras online ou evitar lojas lotadas devido à pandemia em andamento.

