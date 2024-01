Exibição de Luka Dončić na vitória do Dallas Mavericks destaca noite histórica de pontuação em toda a NBA

Dončić, que tem uma média de 33,7 pontos por jogo, marcou 41 pontos, apanhou seis ressaltos e fez cinco assistências. Foi o seu sétimo jogo com pelo menos 40 pontos marcados nesta temporada, por Referência de Basquetebol.

Irving, adquirido pelos Mavericks através de uma troca na época passada, marcou 29 pontos, nove ressaltos e cinco assistências no seu segundo jogo após uma lesão no pé.

"Muitas atuações excelentes de nossas duas estrelas para começarmos", disse o técnico do Dallas, Jason Kidd, após o jogo. "Kai (Irving) não ficou à espera esta noite. Ele foi agressivo, e Luka foi Luka."

A dupla All-Star acertou 57,5% dos arremessos de quadra em uma noite em que o Trail Blazers não conseguiu incomodar o Mavs.

Dallas colocou o jogo fora de alcance até o final do primeiro tempo - os Mavs lideraram por 31 no intervalo - graças em grande parte a Dončić deixando cair 30 pontos apenas nos dois primeiros quartos.

Tudo estava caindo para os Mavericks dominantes, incluindo um lance de circo selvagem que viu Irving acidentalmente bancar um 'tiro' que pretendia ser um passe de lob para Dereck Lively II.

O Dallas saiu do intervalo com uma vantagem de 78-47 e tirou ligeiramente o pé do acelerador. A segunda parte foi mais equilibrada, mas Portland não conseguiu fazer grandes incursões na liderança dos Mavs e acabou por perder por 29 pontos.

Os Mavs perderam Lively e o pivô Grant Williams por entorse no tornozelo durante o jogo, o que enfraqueceu sua rotação, mas as deficiências defensivas dos Blazers foram o que acabou custando caro.

"Kyrie começou a jogar cedo e Luka começou a jogar cedo", disse o guarda do Portland, Anfernee Simons. "Vai ser uma longa noite se esses caras estiverem jogando e disparando em todos os cilindros assim."

Simons marcou 15 pontos, enquanto Shaedon Sharpe fez 16 pontos do banco, enquanto os Blazers, agora com 9-24 anos, continuam a se ajustar à vida sem Damian Lillard.

Enquanto isso, o Dallas melhorou para 20-15 com a vitória e ocupa a sétima posição em uma competitiva Conferência Oeste. As duas equipas voltam a defrontar-se na sexta-feira à noite.

A história do frenesi de gols na liga

Por mais impressionante que tenha sido o desempenho ofensivo do Mavericks, ele não se compara a algumas das pontuações de uma noite histórica na NBA na quarta-feira.

Pela primeira vez na história da liga, cinco equipas marcaram pelo menos 140 pontos no mesmo dia.

A pontuação na NBA tem vindo a subir nos últimos anos, com as equipas a registarem agora uma média de 115,5 pontos por jogo.

O resultado mais vistoso de quarta-feira foi a batalha no prolongamento entre os Detroit Pistons e os Utah Jazz, em que ambas as equipas ultrapassaram a barreira dos 140 pontos.

Os Jazz escaparam com uma vitória por 154-148, depois de Alec Burks, do Detroit, ter feito um triplo que levou o jogo para o prolongamento. Os Pistons caíram para um triste recorde de 3-31 como resultado, tendo apenas quebrado uma série de 28 derrotas - empatada com a mais longa da história da NBA - no sábado.

Por outro lado, o armador Tyrese Haliburton levou o Indiana Pacers à quarta vitória sobre o Milwaukee Bucks nesta temporada, com 31 pontos e 12 assistências na vitória por 142 a 130, enquanto o Cleveland Cavaliers venceu o Washington Wizards por 140 a 101.

O Atlanta Hawks teve sete jogadores com dois dígitos em sua noite de 141 pontos contra o Oklahoma City Thunder, que, com 138 pontos, por pouco não entrou para o clube dos 140+.

Fonte: edition.cnn.com