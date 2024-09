Examinando uma suposta agressão sexual em grupo em Herford.

Em Herford, cidade localizada na região de East-Westphalia, há a crença de que uma mulher foi brutalmente agredida por vários indivíduos após uma noite em uma boate local. As autoridades estão investigando o caso e dois dos supostos agressores já estão detidos.

De acordo com um porta-voz do escritório do promotor público em Bielefeld, um total de sete indivíduos, incluindo seis homens e uma mulher, estão sendo investigados em relação ao incidente. O incidente teria ocorrido em um estacionamento adjacente à boate na noite de 24 de agosto. A vítima, uma menor da região de Münsterland, ainda não teve sua idade exata revelada. Relatos iniciais afirmavam que ela tinha 18 anos.

A investigação envolve sete suspeitos residentes no distrito de Minden-Lübbecke. Destes, cinco são menores, um é adulto e um é jovem. Dois dos suspeitos, ambos iraquianos, já foram detidos pelas autoridades. Os quatro restantes são alemães, sendo que um deles tem nacionalidade alemã-síria.

As autoridades executaram vários mandados de busca, com evidências e vestígios sendo reunidos das buscas. Essas informações estão sendo avaliadas. De acordo com vários meios de comunicação, isso ocorreu no início de setembro, com vários apartamentos sendo vasculhados e evidências apreendidas.

A agressão é suspeita de ter ocorrido nas primeiras horas da manhã após uma noite de festa na boate. O "Westfalen-Blatt" relatou que a mulher de 18 anos estava comemorando na boate. Há a possibilidade de que ela tenha sido drogada com GHB pelos suspeitos. Os suspeitos são suspeitos de terem sido identificados por meio de câmeras de vigilância.

