Examinando possibilidades para o quarterback Stiller servir como substituto de Kroos

O destaque do mercado de transferências do VfB Stuttgart ocorreu perto do final do período de transferências de verão de 2023. Nessa época, os Schwaben contrataram Angelo Stiller da TSG Hoffenheim.

Uma transferência discreta. Pouca fanfarra ou elogios. Máximo impacto. O técnico Sebastian Hoeneß desejava o meio-campista, cujo tempo de jogo era limitado em Kraichgau, a qualquer custo e lutou incansavelmente pela transferência. Hoeneß e Stiller se conhecem desde os tempos juntos no FC Bayern (U23) e Hoffenheim. Sua relação é relatada como muito forte, e Stiller imediatamente retribuiu a confiança.

Hoeneß apoia e aprecia Stiller

O jovem de 23 anos não só substituiu o ex-capitão e querido dos torcedores Wataru Endo, como também deixou sua marca indelével no jogo dos Schwaben. "Ele é um ponto focal absoluto para nós, regula nosso jogo com a bola e determina o ritmo", disse o mentor Hoeneß na primavera como um elogio ao seu protegido. Apesar da empolgação em torno do artilheiro Serhou Guirassy, dos novos jogadores da seleção Deniz Undav, Alexander Nübel, Chris Führich e Maxi Mittelstädt, a excelente temporada do meio-campista central passou um pouco despercebida. Um herói mais discreto do VfB. O MVP secreto. Dado que ele, ao contrário de outros jogadores do VfB, não tem uma cláusula de saída em seu contrato, foi rotulado como "intransferível" no verão.

Sem a engrenagem de Stiller, o VfB tropeça

Há razões para isso. Porque Stiller teve uma participação significativa na temporada de conto de fadas do VfB. O "seis" combativo dá o ritmo na construção do jogo. Ele inicia a offence passadora de Hoeneß com muitos passes curtos, geralmente com uma toque. Sua precisão de passe de 92 por cento é excepcional para um meio-campista e lhe garantiu o quinto lugar na liga. Ele também entrou no top 10 da Bundesliga na estatística de quilômetros corridos. Stiller é o jogador dominante no meio-campo de posse de bola do VfB.

A importância de Stiller para o estilo de jogo de Stuttgart também foi enfatizada na partida de abertura. Contra o SC Freiburg, Hoeneß foi forçado a fazer ajustes defensivos devido a problemas de lesão. Stiller se mudou para a defesa central. Embora tivesse impressionado lá contra o BVB no final da temporada anterior, o VfB faltou poder, agilidade e criatividade na Breisgau sem o metrônomo Stiller. A troca de engrenagens acabou sendo um completo desastre. Apesar de liderar, eles sofreram uma decepcionante derrota por 1:3. Até mesmo no Supercopa contra o Bayer Leverkusen há duas semanas, o jogo pareceu ter mudado devido à substituição rara de Stiller.

Nagelsmann vê "desempenhos excelentes"

No DFB Cup contra o Preußen Münster (5:0), Hoeneß permitiu que seu seis voltasse à sua posição habitual, e ele o recompensa com um gol e uma assistência nos primeiros 15 minutos. Homem do Jogo. E onde Führich, Mittelstädt, Undav e Nübel já estão, Stiller agora os segue. Na quinta-feira, Julian Nagelsmann fez o anúncio esperado da inclusão de Stiller no elenco.

Apenas um novo rosto no elenco é Stiller. O técnico da seleção nacional elogiou o estreante por "desempenhos excelentes na temporada passada e agora novamente". Stiller, portanto, fará sua primeira aparição no elenco para os jogos da Liga das Nações em setembro contra a Hungria (7 de setembro, ao vivo na ZDF e ntv.de live ticker) e os Países Baixos (10 de setembro, ao vivo na RTL e ntv.de live ticker). E há sapatos grandes para preencher. Ao lado de Thomas Müller e Manuel Neuer, o capitão Ilkay Gündogan e a lenda do DFB Toni Kroos se aposentaram. A nação do futebol alemão pergunta: Quem controlará o meio-campo agora? Quem será o novo Kroos?

Stiller pode preencher as sapatos de Kroos?

Uma resposta plausível ou pelo menos uma possibilidade realista é: Stiller. Com 23 anos, ele é uma promessa para o futuro no meio-campo alemão. A comparação com o campeão do mundo Kroos é inevitável, mesmo que pareça quase injusta. A legado de Kroos é muito grande. Assim como o ícone do Real Madrid, Stiller muitas vezes recupera a bola muito atrás e depois a distribui como um quarterback. E importante: Ele exala uma calma à la Kroos quase o tempo todo.

Stiller mesmo comparou seu estilo de jogo com o de Kroos há quatro anos. "Como o Xabi Alonso joga é fantástico. Assim eu gostaria de jogar também. Ou como o Toni Kroos, que joga com apenas um ou dois toques. Esse é meu estilo de jogo, como eu vejo o futebol e o jogo", disse ele ao "kicker" em 2020. Na época, ele ainda era um jogador jovem do Bayern. Ele descreveu-se como um tipo de jogador que pode ler o jogo e ajudar seus companheiros de equipe. Ele seguiu seus ousados ​​comentários com feitos notáveis ​​em Stuttgart na temporada passada.

A corrida para 2026 está aberta.

A trajetória ascendente de Stiller na seleção nacional parece estar definida, apesar da forte concorrência, mesmo com as partidas. Outro astro em ascensão, Aleksandar Pavlovic do FC Bayern, também está disputando uma vaga no meio-campo. Infelizmente, ele não conseguiu ir para os Europeus devido a uma infecção nas amígdalas. Os especialistas são otimistas quanto ao seu futuro, e o Bayern já confia nele.

O futuro reserva um duelo emocionante entre esses dois pela titularidade e por vagas na seleção nacional. Eles poderão dividir o campo ou se tornar uma força a ser levada em conta no longo prazo. Avançando para 2026, a Copa do Mundo será realizada nos EUA, Canadá e México. A posição de meio-campo está em aberto. Nagelsmann pode optar por emparelhar um jogador experiente com os jovens se decidir colocá-los em campo.

Variedade no meio-campo alemão

Outro ponto de discussão é a posição de Joshua Kimmich, que é considerado o novo capitão. Ele jogará como lateral direito ou terá a chance de retornar ao centro? Não é impossível. No Bayern, há a opção de retornar ao centro com Vincent Kompany. Mas Pascal Groß, Emre Can e o bicampeão Robert Andrich também esperam por suas chances. No entanto, Leon Goretzka pode ter poucas chances realistas após críticas públicas no Bayern e ter sido superado por Pavlovic.

No clube, Stiller divide o meio-campo com Atakan Karazor, um destruidor clássico, que é mais do tipo de Andrich do que de Kimmich. Integrar Karazor com Stiller pode ser uma opção viável que Nagelsmann pode explorar se Kimmich permanecer na defesa. No entanto, Stiller ainda falta experiência no cenário global, mas isso logo mudará. Primeiro, com a equipe da DFB na Liga das Nações, e depois com o VfB Stuttgart na Liga dos Campeões. Assim como seu ídolo Kroos fez um dia no Real Madrid.

