Examinando elementos-chave na semana 3 da temporada regular da NFL

Desde que a NFL adotou um formato de playoffs com 14 times em 2020, 32 equipes iniciaram sua temporada com um recorde de 0-2, e apenas 2 delas (6%) conseguiram chegar aos playoffs; os Cincinnati Bengals em 2022 e os Houston Texans no ano passado.

À medida que avançamos para a Semana 3 da temporada da NFL, aqui estão cinco aspectos para ficar de olho.

Lamar Jackson e os Ravens precisam urgentemente de uma vitória no Texas

Os Baltimore Ravens foram surpreendidos em casa pelos Las Vegas Raiders no domingo passado, com um placar de 26-23, o que os deixou com um início de temporada de 0-2.

Antes do início da temporada, Baltimore era um dos favoritos ao título do Super Bowl, mas essas perspectivas agora estão em dúvida e em perigo após a derrota para os Raiders. É um fato histórico que nenhuma equipe conseguiu chegar a um recorde de 0-3 e vencer o Super Bowl.

Após a derrota, o técnico Jim Harbaugh garantiu a sua equipa que eles se recuperariam da derrota demoralizante para os Raiders, afirmando: "Não vamos ser definidos por todos que vão dizer que não somos bons. Que estamos acabados. Que a temporada acabou depois de dois jogos. Isso é o que vão dizer, mas eles não estão aqui. Eles não estão dentro. Ninguém aqui vai dizer isso."

No entanto, o calendário não está oferecendo nenhum alívio a Baltimore, já que eles viajam para Arlington, Texas, para enfrentar os Dallas Cowboys no domingo. Os Cowboys sofreram uma derrota pesada por 44-19 às mãos dos New Orleans Saints na Semana 2, tendo sido superados por Derek Carr e Alvin Kamara no processo.

Dak Prescott e sua equipe estarão altamente motivados para evitar uma terceira derrota consecutiva em casa, tendo sofrido duas derrotas seguidas no AT&T Stadium, a última sendo a pesada derrota para os Green Bay Packers nos playoffs em janeiro. Quem perder no domingo estará sob uma pressão imensa, já que ambas as equipes tinham ambições de chegar ao Super Bowl antes da temporada.

‘Quem Dat’ será derrotado pelos Saints?

Após demolir os Carolina Panthers na Semana 1, acreditava-se que os Saints não eram mais sérios contendores. Mas após um desempenho avassalador contra os Dallas Cowboys na Semana 2, essa percepção mudou certamente.

Derek Carr está jogando possivelmente o melhor futebol da sua carreira sob a orientação do novo coordenador ofensivo Klint Kubiak. Os Saints marcaram em todas as suas primeiras 15 posses esta temporada sob o comando de Carr, uma proeza impressionante de fato.

"O nível de eficiência com que ele está operando é realmente impressionante, e isso vai além do final do ano passado", disse o técnico dos Saints, Dennis Allen. "Acho que ele tem jogado futebol excepcional para nós e vamos precisar que ele continue a fazer isso."

Os Saints agora recebem os Philadelphia Eagles - que sofreram uma derrota emocionante por 22-21 para os Atlanta Falcons no último segundo - no Superdome no domingo, em um ambiente que deve ser eletrizante.

Atualmente, os Saints ainda são considerados azarões para vencer o troféu Vince Lombardi, com odds de 26-1. Mas se eles conseguirem vencer os Eagles e estender a sua série de vitórias para 3-0, as odds provavelmente vão cair significativamente.

Os Dolphins confiam em Skylar Thompson em vez de Tua Tagovailoa

O quarterback Tua Tagovailoa foi oficialmente colocado na lista de lesionados pelos Miami Dolphins na terça-feira após uma terceira concussão diagnosticada contra os Buffalo Bills na semana passada. Ele não poderá jogar por pelo menos as próximas quatro partidas, com a possibilidade de retorno mais cedo sendo contra os Arizona Cardinals no dia 27 de outubro.

Em sua ausência, os Dolphins vão colocar Skylar Thompson como quarterback no domingo contra os Seattle Seahawks. Thompson, uma escolha da sétima rodada em 2022, não viu nenhum tempo de jogo durante a temporada passada, mas tem experiência, tendo iniciado três jogos como rookie em 2022, incluindo uma derrota nos playoffs contra os Buffalo Bills.

O técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, expressou sua confiança na capacidade de Thompson de dar um passo à frente e liderar a equipe de forma eficiente, afirmando: "Acho que seu jogo desenvolveu-se desde que teve uma oportunidade de iniciar na National Football League. Acho que todos os seus companheiros de equipe podem sentir seu comando e seu crescimento, e acho que ele colocou juntos alguns jogos vitoriosos como rookie."

Mahomes e os Chiefs podem continuar sua domínio em Atlanta?

Patrick Mahomes e os Kansas City Chiefs conseguiram uma vitória apertada por 26-25 contra os Bengals mais uma vez em outro jogo emocionante. Os Chiefs agora derrotaram dois times pré-temporada favoritos ao título da AFC em semanas consecutivas, consolidando sua posição como favoritos para garantir uma vitória inédita no Super Bowl.

No entanto, o running back titular Isiah Pacheco ficará fora por um período prolongado após sofrer uma fratura no peroné na vitória de domingo. Para reforçar sua linha de ataque, os Chiefs contrataram Kareem Hunt para a sua equipe de treinamento, que foi um jogador de destaque para os Chiefs em 2017.

Hunt foi dispensado pelos Chiefs após um vídeo mostrar ele chutando e empurrando uma mulher em um hotel de Cleveland em 2018, após o que ele se juntou aos Cleveland Browns pelas próximas cinco temporadas.

Os Chiefs viajam para Atlanta para o seu jogo da Semana 3 contra os Falcons, onde Mahomes vai jogar seu primeiro jogo na cidade, com os Falcons pegando momentum após a vitória contra os Eagles na segunda-feira à noite.

O quarterback Matt Ryan dos Atlanta Falcons, que costumava ser criticado por seu desempenho em jogos de alto nível, pode superar Patrick Mahomes neste domingo no Sunday Night Football?

Técnico Raheem Morris afirmou que a vitória no final do jogo contra os Eagles deu umboost à moral da equipe.

"Para mim, não é tão emocionante quanto é para alguns dos jogadores, mas para alguns deles, acende mais crença neles", disse Morris aos jornalistas.

"Sabemos que falamos muito sobre isso, mas quando os jogadores executam e colocam em prática, é algo que apenas revigora aqueles caras. Eles começam a acreditar que podem alcançar qualquer coisa a qualquer momento, assim como demonstraram ontem à noite.

"Para nós, eu carreguei essa crença neles o tempo todo, mas quando eles podem sair e mostrar a si mesmos e fazer por si mesmos, acho que é um pouco mais impactante quando aqueles caras fazem juntos e da maneira que fizeram ontem à noite."

Fãs que assistirão ao jogo no Mercedes-Benz Stadium no domingo receberão comida grátis enquanto a equipe comemora a indução do proprietário Arthur Blank na Sala da Fama do Time.

Blank é conhecido por sua decisão de manter os preços dos lanches acessíveis, então, em homenagem a ele, cada fã, até mesmo aqueles torcendo pelos Chiefs (e talvez até Taylor Swift?), receberá dois cachorros-quentes grátis, duas sacolas de batatas fritas grátis e uma quantidade ilimitada de Coca-Cola em uma xícara comemorativa.

Duplo Jogo na Segunda-Feira

Na segunda-feira à noite, os telespectadores verão o primeiro duplo jogo em horário nobre da temporada de 2024.

Primeiro, os Bills enfrentarão os Jacksonville Jaguars, e logo depois, os Bengals enfrentarão os Washington Commanders.

Este é o primeiro de quatro duplos jogos em horário nobre nesta temporada, após a Disney aumentar seu número de jogos de 17 para 23 em seu último acordo de direitos de mídia.

A segunda-feira seguinte também apresentará um duplo jogo, com os Dolphins recebendo os Tennessee Titans e os Detroit Lions recebendo os Seattle Seahawks.

Após um início decepcionante na temporada, os jogos desta segunda-feira carregam uma maior importância para os Jaguars e Bengals.

Agenda completa da Semana 3

Fora vs. em casa

Quinta-feira

New England Patriots (1-1) @ New York Jets (1-1) – 8:15 p.m. ET

Domingo

New York Giants (0-2) @ Cleveland Browns (1-1) – 1:00 p.m. ET

Chicago Bears (1-1) @ Indianapolis Colts (0-2) – 1:00 p.m. ET

Houston Texans (2-0) @ Minnesota Vikings (2-0) – 1:00 p.m. ET

Philadelphia Eagles (1-1) @ New Orleans Saints (2-0) – 1:00 p.m. ET

Los Angeles Chargers (2-0) @ Pittsburgh Steelers (2-0) – 1:00 p.m. ET

Denver Broncos (0-2) @ Tampa Bay Buccaneers (2-0) – 1:00 p.m. ET

Green Bay Packers (1-1) @ Tennessee Titans (0-2) – 1:00 p.m. ET

Carolina Panthers (0-2) @ Las Vegas Raiders (1-1) – 4:05 p.m. ET

Miami Dolphins (1-1) @ Seattle Seahawks (2-0) – 4:05 p.m. ET

Detroit Lions (1-1) @ Arizona Cardinals (1-1) – 4:25 p.m. ET

Baltimore Ravens (0-2) @ Dallas Cowboys (1-1) – 4:25 p.m. ET

San Francisco 49ers (1-1) @ Los Angeles Rams (0-2) – 4:25 p.m. ET

Kansas City Chiefs (2-0) @ Atlanta Falcons (1-1) – 8:20 p.m. ET

Segunda-feira

Jacksonville Jaguars (0-2) @ Buffalo Bills (2-0) – 7:30 p.m. ET

Washington Commanders (1-1) @ Cincinnati Bengals (0-2) – 8:15 p.m. ET

