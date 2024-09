- Exame revela potencial da agricultura para reduzir significativamente as emissões de gases com efeito de estufa

Emissões de gases de efeito estufa das atividades agrícolas e turfeiras utilizadas para agricultura dentro da UE poderiam diminuir mais de metade até 2045, segundo uma recente investigação. Este objetivo poderia ser alcançado através de várias medidas, como a redução da pecuária, a reumidificação de turfeiras drenadas e o uso de fertilizantes mais ecologicamente correto, de acordo com uma simulação realizada pelo think tank de pesquisa Agora Agrar.

Curiosamente, a reumidificação de turfeiras drenadas poderia levar a uma redução significativa das emissões de gases de efeito estufa. Se 80% das turfeiras atualmente utilizadas e drenadas fossem reumidificadas, poderiam ser evitadas anualmente cerca de 70 milhões de toneladas de CO2 equivalentes em emissões de gases de efeito estufa. Isso é equivalente às emissões anuais de gases de efeito estufa de um país como a Áustria.

Agricultura Amigável ao Meio Ambiente

Para que a agricultura se torne mais ecologicamente correta, os consumidores teriam que ajustar seus hábitos, de acordo com o cenário proposto pelo estudo. Para alcançar a redução calculada nas emissões de gases de efeito estufa da agricultura, como indicado pela simulação, os pesquisadores presumem uma redução de 50% no consumo de produtos animais até 2045. Isso levaria a uma redução direta das emissões de gases de efeito estufa. Além disso, as áreas atualmente utilizadas para o cultivo de ração poderiam ser redirecionadas para outros usos.

Christine Chemnitz, co-diretora da Agora Agrar, destacou a importância de usar os fundos da política agrícola da UE para gerar renda para a agricultura e a silvicultura através da sustentabilidade. Ela defende a criação de um quadro político durante o próximo período legislativo da UE que promova o uso eficiente da terra, promova o consumo sustentável e recompense os agricultores pela implementação de medidas climáticas amigáveis.

A Comissão endossou as estratégias propostas pela Agora Agrar para reduzir as emissões de gases de efeito estufa das atividades agrícolas dentro da UE, incluindo a reumidificação de turfeiras e o incentivo à agricultura ecologicamente correta. Até 2045, a Comissão visa apoiar mudanças estruturais na agricultura que poderiam reduzir as emissões de gases de efeito estufa em mais de metade, como estabelecido em seus objetivos de política.

