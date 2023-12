Ex-jogador dos Jacksonville Jaguars processa a equipa, alegando que o ex-treinador Urban Meyer criou um ambiente de trabalho hostil

Na ação judicial, intentada no Quarto Tribunal Judicial do Condado de Duval, Florida, na terça-feira, Lambo alegou que, durante um treino em agosto, Meyer "deu-lhe um pontapé na perna e usou palavrões para o insultar e o avisar para dar os seus pontapés. Mais concretamente, [Meyer] terá gritado a [Lambo]: 'Hey Dips**t, dá os teus malditos pontapés!'"

Lambo respondeu a Meyer, segundo o processo, dizendo ao treinador: "'Nunca mais me dês um pontapé! [Meyer] respondeu: "Eu sou o treinador principal, dou-te um pontapé quando me apetecer".

De acordo com o Tampa Bay Times, em dezembro, Meyer negou que o que Lambo disse fosse exato.

"A caraterização que Josh fez de mim e deste incidente é completamente imprecisa, e há testemunhas oculares que refutam seu relato", disse Meyer ao jornal. "O gerente geral Trent Baalke e eu nos encontramos com ele em várias ocasiões para incentivar seu desempenho, e isso nunca foi mencionado. Apoiei totalmente o Josh durante o seu tempo com a equipa e só lhe desejo o melhor."

O processo alega que Lambo informou os Jaguars sobre o incidente através do seu agente, Richard Irvin, mas a equipa "não iniciou uma investigação" nem "interveio nas condições de trabalho próximas" entre os dois.

O processo alega que Meyer "iniciou um padrão de assédio e criou um ambiente de trabalho hostil". O antigo treinador ameaçou despedir Lambo, afirma o processo, "se ele alguma vez se opusesse ao seu comportamento ou desafiasse novamente a sua autoridade".

A queixa refere que Meyer continuou a assediar verbalmente o jogador e utilizou "tácticas de intimidação para o distrair enquanto praticava os pontapés". Lambo "sentiu o stress" das "acções de retaliação" do treinador, que afectaram a sua capacidade de dormir, praticar e realizar o seu trabalho como tinha feito em épocas anteriores com diferentes treinadores", segundo a queixa.

A CNN entrou em contato com Meyer e os Jaguars para comentar o assunto.

Jacksonville cortou Lambo em outubro depois que o kicker errou todas as três tentativas de gol de campo nas primeiras três semanas da temporada de 2021. O processo disse que seus gols de campo perdidos "não causaram nenhuma perda para os Jaguares".

De acordo com o processo, a libertação de Lambo supostamente violou a Lei do Denunciante do Setor Privado da Flórida "relativa a agressão, agressão e violência no local de trabalho em prol dos interesses do empregador".

Depois de ter sido dispensado, a ação judicial alega que Lambo "sofreu ramificações profissionais, incluindo perda de salários, benefícios e outras remunerações, bem como uma extrema angústia emocional e mental devido ao assédio, ambiente de trabalho hostil e retaliação" por parte dos Jaguars.

Lambo está a pedir uma indemnização por "salários em atraso". De acordo com a Spotrac, o salário de Lambo para a temporada de 2021 foi de US $ 3,5 milhões.

Os Jaguars demitiram Meyer em dezembro, após apenas 13 jogos (2-11) em sua primeira temporada como técnico da NFL.

Na época de sua demissão, o proprietário da equipe Shad Kahn disse em um comunicado: "Análise minuciosa de todo o mandato de Urban com nossa equipe, estou amargamente desapontado por chegar à conclusão de que uma mudança imediata é imperativa para todos. Informei Urban desta mudança esta noite. Como afirmei em outubro, era essencial recuperar a nossa confiança e o nosso respeito. Lamentavelmente, isso não aconteceu".

