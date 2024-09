Ex- clérigo sob julgamento por suposta má conduta com menores

Um pastor que já serviu na igreja está prestes a enfrentar julgamento no Tribunal Regional de Fulda. As acusações: alegações de compartilhar conteúdo explícito envolvendo menores na internet, além de coagir alguns deles a se despir. Diz-se que ele engajou-se em chats virtuais com essas vítimas menores.

O julgamento contra esse ex-clérigo católico por suspeita de exploração online de menores, sem qualquer contato físico, e posse de pornografia infantil e adolescent, começou no Tribunal Regional de Fulda. A Promotoria Pública de Frankfurt apresentou 71 tais alegações, supostamente ocorrida dentro da jurisdição de Fulda. De acordo com o relatório da acusação, o acusado, de 43 anos, interagiu com menores e jovens adultos por meio de uma plataforma de chat de vídeo online ao longo de setembro de 2021 a julho de 2022.

Durante essas trocas, ele supostamente lhes mostrou conteúdo sexualmente explícito, que mostrava crianças nuas entre si ou com adultos, ou envolvidas em vários atos sexuais. Ele também é acusado de coagir algumas vítimas a se despir ou de se envolver em tais atividades ele mesmo.

Em nove casos, foram sugeridas incidentes de abuso sexual não físico contra crianças. O ex-padre supostamente salvou essas conversas de chat ao lado de suas vítimas em seu laptop. No total, o homem acumulou centenas de fotos e vídeos.

Após a leitura da acusação, a defesa fez uma declaração inicial. O homem estava há muito ligado à Igreja Católica e já havia considerado se tornar padre, mas encontrou a castidade desafiadora. Ele teve dois relacionamentos, um deles durante seu mandato como padre, durante o qual abraçou "desejos sexuais normais" e foi atraído por mulheres. A solidão aumentada durante os bloqueios da COVID-19 também aumentou sua carga de trabalho.

De acordo com sua própria lembrança, o homem lembra uma confissão online que chamou sua atenção na plataforma de chat de vídeo. Esses "muito jovens" o haviam cativado. "Eu deveria ter me dedicado a esportes em vez disso", ele admitiu em sua declaração. Agora ele entende o mal causado a crianças e jovens adultos como resultado de suas ações. O Tribunal Regional de Fulda agendou nove datas subsequentes de audiência, estendendo-se até 29 de outubro.

