Euro 2022 feminino: Três golos de Grace Geyoro levam a França a uma vitória por 5-1 sobre a Itália

Durante toda a época 2021/22, a médio francesa Grace Geyoro marcou quatro golos no campeonato pelo seu clube, o Paris Saint-Germain. No domingo, marcou três golos na primeira parte, conduzindo a sua equipa a uma goleada de 5-1 sobre a Itália no jogo de abertura da França no Euro 2022.