Euro 2022 Feminino: Daniëlle van de Donk vence a Holanda por 3-2

"Quase nunca marco golos como [o meu]", disse van de Donk, segundo o UEFA.com.

"Normalmente, só marco golos de bola parada. Sei para onde vai a bola e meto-a na baliza. Neste caso, não sei o que estava a acontecer!"

Foi um jogo emocionante em que Portugal - a segunda equipa menos bem classificada do torneio - conseguiu recuperar de dois golos de desvantagem para empatar a partida, mas acabou por ser ultrapassado pelo campeão em título.

A preparação da Holanda tinha sido perturbada por lesões e pela Covid, que a deixaram sem quatro das suas melhores jogadoras, incluindo a capitã Sari van Veenendaal e a melhor marcadora de sempre, Vivianne Miedema.

Portugal quase aproveitou o azar holandês de imediato, mas um primeiro remate foi anulado por fora de jogo.

Dois minutos mais tarde, porém, a Holanda encontrou o seu ritmo com dois cantos cobrados por Sherida Spitse em rápida sucessão. No segundo, a cabeçada de Damaris Egurrola encontrou o fundo das redes para abrir o placar.

Tal como no jogo de sábado contra a Suíça, Portugal sofreu um novo golo menos de 10 minutos depois.

Apesar de Portugal ter repelido o ataque holandês, o golo parecia inevitável, uma vez que a bola andou a circular pela grande área e Stefanie van der Gragt acabou por cabecear a bola para o fundo das redes, dobrando a vantagem.

Apesar de estarem a perder por dois golos, as ibéricas começaram a criar oportunidades.

Um ataque promissor só foi parado por uma falta holandesa e Carole Costa converteu a grande penalidade resultante para colocar a sua equipa de volta à disputa 10 minutos antes do intervalo.

Portugal continuou a sua reviravolta, iniciando a segunda parte com determinação.

Uma brilhante defesa da guarda-redes holandesa Daphne von Domselaar fez a bola passar por cima da trave, mas, sem se deixar abater, o ataque português continuou a pressionar e, um minuto depois, Diana Silva criou outra oportunidade, que finalizou de cabeça.

Depois de ter empatado a partida com dois golos de desvantagem, o ímpeto era todo de Portugal, e foi preciso um golo de van de Donk para voltar a colocar a atual campeã em título na frente.

"Competimos, e era esse o nosso objetivo para este jogo, com coragem, ambição, sabendo contra quem estávamos a jogar", disse o treinador português Francisco Neto, segundo o UEFA.com.

"Houve momentos em que não estivemos tão organizados como devíamos, e mais uma vez alguns pequenos pormenores fizeram a diferença. Mas a minha equipa mostrou uma atitude, uma determinação que me deixa muito orgulhoso do que fizeram."

A Holanda está agora à beira de um lugar nos quartos de final, no topo do seu grupo, com mais um jogo da fase de grupos a disputar contra a Suíça, no domingo.

Fonte: edition.cnn.com