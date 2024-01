Euro 2022 feminino: Alemanha, oito vezes campeã, passa aos quartos de final com vitória por 2-0 sobre a Espanha

Um golo madrugador de Klara Bühl resolveu os nervos da equipa alemã no Brentford Community Stadium, antes de Alexandra Popp aumentar a vantagem no final da primeira parte.

Com a vitória, a Alemanha está classificada para a próxima fase do torneio, já que garantiu o primeiro lugar do Grupo B.

Bühl disse que a equipa estava "muito feliz e orgulhosa" por ter passado à fase seguinte, e a treinadora da Alemanha, Martina Voss-Tecklenburg, elogiou o espírito da sua equipa.

"Foi exatamente aquele espírito que toda a gente pensa da equipa alemã, mas também foi um grande desempenho tático", afirmou, segundo o Guardian. "Alguns dos jogadores podem ter praguejado porque não tocaram muito na bola, mas foram recompensados com dois golos."

A Espanha era apontada como uma das favoritas antes do torneio, principalmente devido ao sucesso da equipa feminina do Barcelona como uma das equipas dominantes da Europa.

No entanto, apesar de ter impressionado com uma vitória por 4-1 contra a Finlândia no seu jogo de estreia, as hipóteses da Espanha na competição deste ano sofreram um rude golpe na véspera do torneio.

A vencedora da Bola de Ouro de 2021, Alexia Putellas, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que significou que a equipa ficaria sem a sua jogadora mais em forma e sem a sua melhor marcadora de sempre, Jenni Hermoso, depois de esta também ter sido excluída com uma lesão no joelho.

E na noite de terça-feira, a ausência das duas foi sentida. Apesar de ter tido 70% de posse de bola, a Roja não conseguiu converter nenhuma das chances de gol que criou, pois não teve a força ofensiva necessária sem as suas duas principais armas.

Do outro lado, a Alemanha foi implacável quando precisou.

Apesar de toda a boa troca de passes da Espanha, foi um erro de posse de bola que deu à Alemanha o primeiro gol. Um passe errado da goleira espanhola Sandra Paños caiu direto na mão de Bühl, que chutou com precisão para colocar a Alemanha em vantagem logo nos primeiros cinco minutos.

E, a poucos minutos do intervalo, a Alemanha duplicou a vantagem, com Popp a marcar de cabeça na sequência de um canto.

Popp, que falhou os Europeus de 2013 e 2017, só regressou de uma longa paragem por lesão em março, mas este é o seu segundo golo em igual número de jogos, depois de ter marcado contra a Dinamarca no jogo de abertura.

Enquanto a Alemanha passa à fase seguinte e evita a anfitriã Inglaterra com o primeiro lugar do Grupo B, a futura participação da Espanha está em risco.

No sábado, a Espanha defronta a Dinamarca no último jogo do grupo, com o vencedor a terminar em segundo lugar e a seguir em frente, enquanto o derrotado regressa a casa.

"Espero que isto nos ajude para o próximo jogo e para o futuro", disse o treinador espanhol Jorge Vilda. "Temos de nos preparar mentalmente. Depois do golo, talvez tenhamos jogado os nossos melhores 30 minutos."

