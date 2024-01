Euro 2022 feminino: A anfitriã Inglaterra surpreende a Noruega com uma goleada recorde de oito golos

Depois de uma vitória tensa e sem brilho por 1-0 sobre a Áustria no jogo de abertura do torneio, os grilhões foram retirados na segunda jornada, com a Inglaterra a tornar-se a primeira equipa na história do Euro - masculina ou feminina - a marcar sete ou mais golos num jogo.

A equipa bateu o recorde anterior que tinha estabelecido no Euro 2017 com uma vitória por 6-0 sobre a Escócia.

No período que antecedeu o jogo, o treinador da Noruega, Martin Sjögren, tentou ao máximo entrar na cabeça dos ingleses, insistindo que as Leoas "sentem uma grande pressão por estarem em casa, por serem uma das favoritas".

Claramente, ele não poderia estar mais errado.

LEIA: Com duas lesões graves, será que a Espanha ainda pode deslumbrar?

A Inglaterra já vencia por 6-0 antes do intervalo, graças aos golos de Georgia Stanway e Lauren Hemp e aos contraventores de Ellen White e Beth Mead, antes de o cabeceamento de Alessia Russo e o terceiro golo de Mead selarem a vitória vistosa na segunda parte.

O que torna este resultado ainda mais surpreendente é o facto de a Noruega estar entre as favoritas antes do torneio para se apurar para o Euro 2022 e contar com uma série de talentos de primeira classe, nomeadamente o trio de ataque formado pela vencedora da Bola de Ouro Fémenin 2019, Ada Hegerberg, a estrela do Chelsea, Guro Reiten, e Caroline Graham Hansen, do Barcelona.

"Não consigo exprimir isto em palavras", disse Mead à BBC. "Acho que nem sequer sonhei com isto. Estou muito feliz por ter conseguido os golos para ajudar a equipa. Estou a adorar estar aqui, a adorar fazer parte desta equipa e a adorar cada minuto.

"É uma sensação incrível sentir-me como me sinto neste momento. As raparigas têm de aproveitar este momento. Estes são os momentos que temos de aproveitar."

Depois de mais de 68.000 adeptos terem assistido à estreia da equipa contra a Áustria, 28.847 foram ver a Inglaterra derrotar a Noruega e criaram uma atmosfera que a atacante White considerou "absolutamente louca".

"Estamos muito gratos por esse apoio", acrescentou. "Espero que possamos continuar a crescer como equipa, mas espero que todos estejam orgulhosos de nós."

A treinadora principal da Inglaterra, Sarina Wiegman, que mantém a invencibilidade no comando das Lionesses, descreveu a partida como uma "noite especial", mas admitiu que nem mesmo elas previam uma vitória assim.

"Explorámos as suas fraquezas e estamos muito felizes, mas, ao mesmo tempo, é apenas um jogo", disse à BBC. "Vamos aproveitar o momento, mas vamos manter os pés no chão. 'O que é que se passa aqui?' - era o que me passava pela cabeça.

"A Noruega não tinha as respostas. Criámos oportunidades, marcámos golos e foi muito agradável de ver. Mostrámos realmente as nossas qualidades.

"Os adeptos voltaram a ser muito simpáticos, quase 30 mil. Só temos de aproveitar este momento, relaxar um pouco e depois começar a preparar o próximo jogo."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com