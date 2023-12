Euro 2020: Bélgica vs. Itália nos quartos de final

Grandes reviravoltas, vitórias históricas e muitos golos - o Euro 2020 é um torneio que não pára de dar.

Poucos teriam previsto que o alinhamento dos quartos de final seria assim, depois de a Suíça ter surpreendido a campeã mundial França e de a República Checa ter eliminado uma equipa holandesa que tinha impressionado muitos durante a fase de grupos.

A Inglaterra pôs fim a 55 anos de ausência ao vencer finalmente a Alemanha na fase a eliminar de uma grande competição, enquanto a Ucrânia conseguiu um triunfo dramático no final do prolongamento para garantir o seu lugar nos quartos de final do Campeonato da Europa pela primeira vez na sua história.

Os jogos dos quartos de final do Euro 2020 realizam-se a 2 e 3 de julho.

Bélgica vs. Itália

Entre os favoritos para ganhar o Euro 2020 antes de uma bola ter sido lançada, a Bélgica tem estado à altura das expectativas até agora neste campeonato.

A equipa de Roberto Martínez chegou aos quartos de final com muito pouca confusão e fê-lo sem poder contar com Eden Hazard e Kevin De Bruyne, dois dos seus jogadores mais importantes.

É pouco provável que ambos os jogadores estejam em condições de jogar nos quartos de final de sexta-feira contra a Itália, depois de terem saído lesionados na impressionante vitória dos oitavos de final sobre o atual campeão Portugal.

LER: O projeto belga - Como uma pequena nação se tornou uma superpotência do futebol europeu

Felizmente para Martínez, a "geração de ouro" da Bélgica é abençoada com muita profundidade e ele poderá contar com jogadores como Dries Mertens, Yannick Carrasco e Thorgan Hazard - irmão de Eden - que marcou o golo da vitória contra Portugal.

Muitos declararam que este torneio era a última oportunidade para este talentoso, mas envelhecido grupo de jogadores - atualmente classificado como a equipa número 1 do mundo - se tornar o primeiro a ganhar algum troféu para a sua nação.

Por outro lado, poucas pessoas esperavam que a Itália brilhasse como tem brilhado antes do torneio, mas a equipa de Roberto Mancini tornou-se uma das equipas mais divertidas de assistir no Euro 2020.

A energia ilimitada de jogadores como Leonardo Spinazzola e Manuel Locatelli deu a esta equipa uma vantagem ofensiva emocionante, enquanto o regresso de Marco Verratti após a lesão deu ao meio-campo um maior controlo.

A corajosa vitória por 2-1 no prolongamento contra a Áustria, de longe o teste mais duro que a equipa enfrentou até agora, provou que o ADN defensivo clássico ainda existe nesta versão de Itália, mesmo que a equipa geral pareça diferente de anos passados.

Certamente, esta equipa não teria sido capaz de alcançar a sua atual série invicta de 31 jogos - eclipsando o seu próprio recorde de 82 anos de invencibilidade - sem defensores como Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Ucrânia x Inglaterra

Será que o futebol está mesmo a regressar a casa?

Depois de ter finalmente ultrapassado a velha rival Alemanha, esta é sem dúvida a maior oportunidade de a Inglaterra conquistar um grande troféu desde que ergueu a Taça do Mundo em 1966.

O seu caminho para uma potencial final parece consideravelmente mais fácil do que o das equipas do outro lado do sorteio, mas se há uma coisa que os resultados surpreendentes da semana passada ensinaram aos adeptos do Euro 2020 é que não se deve considerar a vitória como um dado adquirido quando se joga contra um azarão.

O selecionador Gareth Southgate fez eco destes sentimentos na entrevista após o jogo, afirmando que os seus jogadores já tinham começado a concentrar-se na Ucrânia assim que regressaram ao balneário após a vitória de terça-feira sobre a Alemanha.

O adversário de Southgate, o lendário ex-atacante ucraniano Andriy Shevchenko, estava compreensivelmente otimista quanto às chances da sua seleção no confronto de sábado.

Afinal de contas, este grupo de jogadores já fez história ao chegar até aqui.

"A Inglaterra é uma grande equipa - tem um banco de suplentes profundo, uma equipa técnica extraordinária e estamos plenamente conscientes de como este jogo vai ser difícil", disse Shevchenko aos jornalistas após a vitória da Ucrânia sobre a Suécia por 2-1 no prolongamento.

"É incrivelmente difícil marcar golos contra eles, mas a sua força não nos deve assustar. Deve motivar-nos porque tudo é possível no futebol, como na vida, e vamos jogar com todo o coração para dar aos nossos adeptos ainda mais motivos de alegria."

É apenas a segunda vez na história da Ucrânia que chega aos quartos de final de uma grande competição - também chegou aos oitavos de final do Campeonato do Mundo em 2006 - mas toda a pressão estará do lado da Inglaterra para vencer em Roma e regressar a Wembley, onde poderá defrontar a República Checa ou a Dinamarca nas meias-finais.

República Checa vs. Dinamarca

Após o colapso chocante de Christian Eriksen e a reação emotiva dos seus companheiros de equipa, a Dinamarca proporcionou a história de bem-estar do Euro 2020 ao qualificar-se para a fase a eliminar.

A qualificação parecia improvável após as derrotas para a Finlândia e a Bélgica nos dois primeiros jogos da fase de grupos, mas a goleada de 4-1 sobre a Rússia e a derrota da Finlândia por 2-0 para a Bélgica garantiram o seu lugar nos oitavos de final.

Muitos pensavam que o jogo contra o País de Gales seria renhido, mas foi tudo menos isso.

Os dinamarqueses foram muito rápidos e conseguiram uma vitória impressionante por 4-0, anunciando a sua chegada à fase final do Euro 2020.

Os jogadores dinamarqueses falaram do impacto emocional que o regresso para terminar o jogo após o colapso de Eriksen, na mesma tarde, teve sobre eles, com vários membros da equipa a criticarem a UEFA por não os ter autorizado a disputar o jogo no dia seguinte.

Dada a notável força mental deste grupo, os adeptos dinamarqueses talvez já se tenham permitido começar a sonhar com uma repetição do Euro 92, quando a seleção nacional garantiu o seu único grande troféu internacional até à data.

À sua espera, no entanto, está uma seleção da República Checa que conseguiu uma das maiores surpresas do torneio até agora.

Os checos foram extremamente impressionantes na sua vitória por 2-0 nos oitavos de final contra a Holanda, uma equipa que muitos pensavam que iria disputar o Euro 2020 depois de uma exibição impressionante na fase de grupos.

O avançado Patrik Schick tem sido um dos jogadores em destaque no Euro 2020 e é o melhor marcador ainda em prova; mais um golo contra a Dinamarca faria com que se igualasse a Cristiano Ronaldo no topo da classificação da Bota de Ouro.

Estas equipas vão certamente gostar de jogar uma contra a outra e, para ambas, esta será uma hipótese muito realista de avançar para as meias-finais.

Suíça x Espanha

Estas equipas estiveram envolvidas em dois dos melhores jogos do Campeonato da Europa a que alguma vez poderemos assistir.

A perder por 3-1 para a França a apenas nove minutos do fim do jogo, a Suíça conseguiu empatar e eliminou a atual campeã do mundo por 5-4 nos penalties, com o menino de ouro do futebol francês, Kylian Mbappé, a falhar o penalty decisivo.

Os suíços não tiveram certamente sorte em vencer a França; mostraram uma serenidade e uma qualidade que se equipararam às do seu adversário mais ilustre em todo o campo.

Foi uma reviravolta notável, aparentemente impossível, e a Suíça acredita agora, com razão, que pode vencer qualquer equipa que enfrente.

O próximo adversário, a Espanha, passou a fase de grupos com alguma dificuldade, até que um golo contra calamitoso do guarda-redes eslovaco Martin Dúbravka abriu as portas pela primeira vez no Euro 2020.

A equipa de Luis Enrique parecia levar essa confiança para o jogo dos oitavos de final contra a Croácia, abrindo uma vantagem de 3-1 a menos de cinco minutos do fim do jogo.

No entanto, o ponto fraco da Espanha foi novamente exposto, com a Croácia a marcar dois golos nos instantes finais e a levar o jogo para o prolongamento.

O muito criticado avançado Álvaro Morata, que tinha passado um mau bocado à frente da baliza até então, fez um brilhante remate de voleio para dar novamente a liderança à Espanha, antes de Mikel Oyarzabal selar a vitória.

As casas de apostas têm agora a Espanha como segunda favorita à vitória no Euro 2020, atrás da Inglaterra, e embora subsistam dúvidas sobre a equipa no seu todo, os 10 golos marcados nos últimos dois jogos serão suficientes para deixar qualquer defesa adversária sem dormir.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com