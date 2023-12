EUA conquistam 11º título mundial na Taça do Mundo de Basquetebol Feminino da FIBA

As americanas aumentaram o ritmo no segundo quarto, levando uma vantagem de 43 a 33 para o intervalo, e acabaram conquistando o quarto título consecutivo.

A'Ja Wilson - que foi nomeada MVP do torneio - marcou 19 pontos e Chelsea Gray 10 pontos, enquanto a dupla liderava o caminho das favoritas diante de quase 16.000 torcedores no Sydney Superdome.

As americanas impressionaram durante todo o torneio na Austrália, quebrando vários recordes a caminho da final, e foram merecidamente vencedoras.

Na segunda-feira, a equipa marcou um recorde de pontos ao derrotar a Coreia por 145-69 e, ao bater o Canadá por 83-43, os EUA registaram a maior margem de vitória da competição numa semifinal.

De acordo com os organizadores, 145.519 torcedores assistiram ao torneio - o maior público da história da competição.

No outro jogo do dia, a grande jogadora australiana Lauren Jackson marcou 30 pontos e as Opals venceram o Canadá por 95-65 no jogo do terceiro lugar.

Fonte: edition.cnn.com