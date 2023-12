"Eu quero a Argentina", diz Neymar, enquanto o Brasil chega à final da Copa América de 2021

Os anfitriões foram persistentes no primeiro tempo, com tentativas de Neymar, estrela do Paris Saint-Germain, e Richarlison, atacante do Everton, aos 18 minutos. Mas o guarda-redes peruano Pedro Gallese negou os dois jogadores, fazendo defesas importantes durante todo o jogo, apesar da derrota da sua equipa.

O Brasil acabou abrindo o placar graças a Lucas Paquetá. Neymar superou três defensores com um belo trabalho de pés antes de cruzar a bola para seu companheiro de equipe, que encontrou o fundo da rede aos 34 minutos decisivos.

O Peru pressionou em busca do empate no segundo tempo - com o atacante Gianluca Lapadula, do Benevento, forçando Ederson a fazer uma defesa crucial aos 49 minutos - mas, apesar dos esforços, o Peru não conseguiu capitalizar nenhuma chance.

'O Brasil vai ganhar'

O atual campeão Brasil, que derrotou o Peru para levantar o troféu em 2019, está em busca de seu 10º título da Copa América, tendo disputado nove finais nas últimas 14 edições da competição.

Os anfitriões enfrentarão na quarta-feira o vencedor do segundo jogo da semifinal, entre a Argentina de Lionel Messi e a Colômbia.

"Eu quero a Argentina, estou torcendo por ela", disse Neymar. "Tenho amigos lá e, na final, o Brasil vai ganhar".

As duas seleções se enfrentaram pela última vez na final da Copa América em 2007, quando o Brasil venceu a Argentina por 3 a 0, com dois gols de Júlio Batista e Dani Alves, e um infame gol contra do ex-capitão argentino Roberto Ayala.

Marcada por polémicas

A principal competição de futebol da América do Sul tem sido marcada por controvérsias, já que o anfitrião Brasil luta para conter a pandemia do coronavírus. Até 5 de julho, o país registrou mais de 18,7 milhões de casos e mais de 524.400 mortes.

O apoio do público à competição tem sido dividido e os jogadores também se têm manifestado, tendo a estrela argentina Messi expressado desde cedo a sua preocupação com a possibilidade de contrair o vírus enquanto jogava com a sua equipa nacional

Em junho, os jogadores e o pessoal da seleção brasileira publicaram uma carta nas suas contas das redes sociais criticando a organização do torneio, mas confirmando a sua participação.

Em junho, a nove dias do início do torneio, foram detectados pelo menos 140 casos de Covid-19 entre jogadores, membros das delegações e prestadores de serviços, segundo o Ministério da Saúde do Brasil.

Com a final marcada para domingo, 11 de julho, o sorteio promete um jogo divertido no emblemático estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

