Estudo "Matriz de Ameaças" revela que os jogadores de futebol e basquetebol "sofrem horríveis abusos em linha

Há vários anos que as empresas de redes sociais têm vindo a implementar novos protocolos de proteção, numa tentativa de evitar o abuso online de estrelas do desporto.

Mas este relatório - realizado em conjunto pela FIFPro, o sindicato mundial de futebolistas, e pela NBPA e WNBPA, os sindicatos que representam os jogadores da NBA e WNBA - sugere que estas organizações ainda têm muito trabalho a fazer.

O estudo abrangeu o período de maio a setembro de 2021 e acompanhou as menções de cerca de 80 futebolistas que jogam na Europa e na América do Sul e de 80 jogadores de basquetebol da NBA e da WNBA, totalizando estes atletas 200 milhões de seguidores.

O relatório revelou que os jogadores estão a receber centenas de comentários "abusivos", incluindo mensagens racistas e "linguagem ameaçadora ou violenta".

"Os jogadores de todos os desportos partilham perfis de risco semelhantes e sofrem abusos online horríveis no local de trabalho, afetando o bem-estar mental, o estilo de vida e o desempenho", relatou o estudo como uma das suas conclusões.

Usando a tecnologia chamada "Matriz de Ameaças", a empresa de ciência de dados Signify Group conseguiu rastrear mais de 7,3 milhões de tweets que foram dirigidos a jogadores de futebol e basquetebol usando a função "@".

Inicialmente utilizada para procurar ameaças de morte e comportamentos perigosos, a "Matriz de Ameaças" viu a sua biblioteca alargada nos últimos 18 meses para incluir "centenas de termos discriminatórios e abusivos que englobam racismo, homofobia e misoginia", bem como emojis.

Todos os tweets que são assinalados pela tecnologia como ofensivos, ameaçadores ou abusivos são depois revistos individualmente por analistas para garantir que não existem erros.

No total, a FIFPro afirma que o estudo detectou 1.558 mensagens abusivas enviadas por 1.455 contas diferentes das ligas de futebol, da NBA e da WNBA.

A repartição inclui 648 tweets abusivos dirigidos a jogadores da NBA, 427 a futebolistas e 398 a estrelas da WNBA.

Os abusos sexistas e homofóbicos foram as principais categorias de abusos dirigidos a jogadores da WNBA. Quatro em cada cinco casos de abuso direcionado na WNBA incluíam mensagens sexualmente explícitas ou de assédio, enquanto o sexismo e a homofobia representaram a maioria (90%) dos abusos direccionados detectados no futebol feminino.

Principais conclusões do relatório

1. O bem-estar dos jogadores em risco: Os jogadores de todos os desportos partilham perfis de risco semelhantes e sofrem horríveis abusos em linha no local de trabalho, com impacto no bem-estar mental, no estilo de vida e no desempenho.2. Os mesmos padrões abusivos: O abuso em linha segue tácticas semelhantes e a categorização do abuso nas redes sociais é semelhante em todas as indústrias e jurisdições desportivas.3. Uma questão de segurança no trabalho: Os jogadores são frequentemente visados por seguidores das contas das suas próprias equipas, patrocinadores, organizadores de competições e meios de comunicação social.4. Um ataque às personalidades e à sua identidade: O abuso em linha cria um ambiente que ataca o carácter e a personalidade dos jogadores e obriga-os a esconderem-se e a afastarem-se de quem são e querem ser.5. A solidariedade e o apoio a causas progressistas desencadeiam o abuso: Os jogadores que manifestam a sua solidariedade para com questões sociais são quase sempre alvo de uma torrente de abusos (por exemplo, homofobia).6: Embora os jogadores possam ser protegidos contra os abusos em linha, muitas vezes não são aplicadas medidas de segurança específicas.7. Falta de moderação e de regulamentação: Uma clara maioria dos conteúdos detectados permanece em linha e visível para o público (87%) e expõe a falta de regulamentação e de supervisão.

"Não é um sítio seguro

O abuso nas redes sociais não é um problema exclusivo do Twitter. No entanto, o Twitter permite o acesso do público à sua programação, enquanto este tipo de estudo não teria sido possível no Instagram e no Facebook.

"As redes sociais carecem de salvaguardas viáveis e válidas que protejam os atletas e, apesar da recente formulação de novas propostas de regulamentação no Reino Unido, na UE e nos EUA, nada sugere que as salvaguardas necessárias serão postas em prática", escreve no estudo o Dr. William D. Parham, Diretor do programa de Saúde Mental e Bem-Estar da NBPA.

Parham afirma que as consequências que são "sem dúvida desencadeadas pelo abuso das redes sociais" incluem a dependência das redes sociais, a ansiedade, a depressão, a tristeza, as armadilhas associadas às comparações sociais, os ciúmes, os sentimentos de inadequação, o afastamento e o isolamento social, o suicídio e as perturbações do sono.

Quando vistos em contextos como a raça, a etnia, o género, a identidade sexual, a notoriedade ou o estatuto de "celebridade", os atletas podem sentir-se pouco inclinados a admitir que se sentem afectados negativamente pelo abuso das redes sociais", acrescenta Parham.

"Podem optar, em alternativa, por agir como se tudo estivesse bem com eles. Estas estratégias de auto-proteção que envolvem a 'camuflagem' e o encobrimento podem colocar os atletas em maior risco de cair nas fendas dos cuidados e sensibilidades e de não receberem o apoio e os conselhos sábios que os poderiam ajudar a gerir melhor as suas respostas ao abuso nas redes sociais."

"Estamos empenhados em combater os abusos motivados pelo ódio, preconceito ou intolerância e, tal como descrito na nossa Política de Conduta Odiosa, não toleramos o abuso ou assédio de pessoas com base na raça, etnia, género, identidade de género ou orientação sexual", disse um porta-voz do Twitter à CNN num comunicado.

"Atualmente, mais de 50% do conteúdo violador é descoberto pelos nossos sistemas automatizados, o que reduz ainda mais o ónus que recai sobre as pessoas que denunciam abusos. Embora tenhamos feito progressos recentes no sentido de dar às pessoas um maior controlo para gerir a sua segurança, sabemos que ainda há trabalho a fazer."

De acordo com o Twitter, não recebeu os dados das contas e dos tweets incluídos no relatório, pelo que não pode fazer comentários sobre estes especificamente, embora acolha com agrado as análises de terceiros para ajudar a melhorar a experiência do utilizador na sua plataforma.

Em declarações à CNN no ano passado, Thierry Henry afirmou que as redes sociais "não são um lugar nem um ambiente seguro", depois de o antigo internacional francês ter anunciado anteriormente que abandonaria as suas contas até que as empresas de redes sociais fizessem mais para acabar com os abusos em linha.

Descrevendo o impacto psicológico que o abuso tem sobre os jogadores, o atacante do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, disse à CNN que os ataques que recebeu após a saída da França da Euro 2020 o "machucaram" e foram "difíceis" de suportar.

Desvalorizar o comportamento

Para além do Twitter, a FIFPro diz que o estudo também monitorizou quaisquer pontos de inflamação no Instagram e no Facebook durante esse período.

Os três sindicatos de jogadores afirmam que só uma ação industrial conjunta das empresas de redes sociais, dos clubes, dos organizadores de torneios, dos legisladores e das forças da ordem pode combater eficazmente o abuso contínuo em linha dos seus atletas mais famosos.

Numa entrevista à CNN publicada na terça-feira, o médio inglês e do Borussia Dortmund Jude Bellingham questionou se as autoridades do futebol se "preocupam" verdadeiramente com os abusos racistas dirigidos aos futebolistas negros.

"Talvez estejamos sozinhos e talvez eles não estejam interessados, talvez não se importem", afirmou. "E talvez caiba a mim e a nós trabalhar de forma independente para fazer passar a nossa mensagem."

Entre as principais conclusões do estudo, os sindicatos dizem que há uma clara falta de moderação e regulamentação; no momento da publicação, a FIFPro diz que 87% dos abusos detectados permanecem online e visíveis ao público.

"Há uma tendência geral na esfera pública para minimizar comportamentos que não seriam tolerados nos estádios ou noutros locais físicos, mesmo quando os testemunhos dos jogadores confirmam que o acesso íntimo à sua personalidade online pode prejudicar a sua saúde mental e o seu bem-estar", diz o estudo.

