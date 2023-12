Estrelas da Premier League condenadas por violação do confinamento devido à Covid

As fotografias que circularam nas redes sociais mostravam Erik Lamela, Sergio Reguilon e Giovani Lo Celso na festa em Londres, estando também presente Manuel Lanzini, jogador do West Ham.

As restrições impostas pelo Governo do Reino Unido proíbem a mistura com outras pessoas em recintos fechados, estando Londres na mais alta zona de confinamento de nível 4 devido à rápida propagação de uma nova estirpe de Covid-19.

O Tottenham reagiu com raiva, com os três jogadores a enfrentarem acções disciplinares, enquanto o West Ham disse que Lanzini tinha sido "fortemente lembrado das suas responsabilidades".

Lamela não foi incluído no plantel do Tottenham para o jogo de sábado contra o Leeds, enquanto o titular Reguilon, uma contratação de verão do Real Madrid, foi um substituto não utilizado. Lo Celso está lesionado.

"Estamos extremamente desapontados e condenamos veementemente esta imagem que mostra alguns dos nossos jogadores com a família e os amigos juntos no Natal, especialmente porque sabemos os sacrifícios que toda a gente em todo o país fez para se manter em segurança durante o período festivo", afirmou o Tottenham num comunicado.

"As regras são claras, não há excepções, e recordamos regularmente a todos os nossos jogadores e funcionários os protocolos mais recentes e as suas responsabilidades de aderir e dar o exemplo.

"O assunto será tratado internamente".

O membro do Parlamento do Tottenham, David Lammy, também recorreu às redes sociais para dar a sua opinião, classificando o trio de "estúpido e egoísta" numa publicação.

Os restantes jogadores do Tottenham ignoraram a polémica em campo com uma vitória por 3-0 sobre o Leeds United, subindo para o terceiro lugar da classificação da Premier League, a quatro pontos do Liverpool e do Manchester United.

O Leeds, tão impressionante após a sua promoção, teve a melhor das primeiras oportunidades antes de Steven Bergwijn ser derrubado por Ezgjan Alioski e Harry Kane não cometeu qualquer erro da marca de grande penalidade para dar a liderança ao Tottenham.

Depois, combinou novamente com o companheiro de ataque Son Heung-min para fazer o segundo golo do sul-coreano, o seu 100º pelo Tottenham.

Os três pontos foram efetivamente selados quando o canto de Son na segunda parte foi cabeceado por Toby Alderweireld.

A expulsão tardia de Matt Doherty por segundo cartão amarelo tirou um pouco do brilho de uma excelente vitória do Spurs, mas o técnico José Mourinho ficou satisfeito com "três pontos importantes".

Mourinho fez uma referência fugaz aos problemas disciplinares que três das suas estrelas enfrentam após a violação das regras.

"Penso que todos os clubes fazem o melhor pelos seus jogadores para os manter seguros, mas há momentos na vida privada que não se podem controlar", disse à BT Sport.

Mas mais tarde, na conferência de imprensa, expressou a sua raiva contra o trio e as suas acções.

"Sentimo-nos desapontados porque demos aos jogadores toda a educação e condições. Não estamos satisfeitos. Foi uma surpresa negativa para nós", afirmou.

"Sabemos o que estamos a fazer internamente. Não precisamos de vos abrir a porta e dizer-vos o que se passa internamente.

"Quais vão ser as consequências e a forma como abordamos essa surpresa negativa... Sinto-me desiludido."

Lanzini, que marcou um golo de empate impressionante para o West Ham no empate 3-3 com o Tottenham no início desta temporada, mais tarde foi às redes sociais pedir desculpa pelas suas acções, dizendo que tinha cometido um "erro grave".

Mourinho criticou a Premier League depois de o jogo da sua equipa contra o Fulham, a meio da semana, ter sido cancelado tardiamente e reiterou a sua opinião sobre os adiamentos.

"Volto às regras iniciais: se tivermos 14 jogadores disponíveis, temos de jogar. Não vejo outra razão para não o fazer".

Anteriormente, o jogo do Fulham contra o Burnley, no domingo, também foi adiado devido aos resultados positivos da Covid-19 no clube do oeste de Londres.

Arsenal goleia o WBA

O destaque dos outros jogos de sábado foi a vitória por 4 a 0 do Arsenal sobre o West Bromwich Albion, fora de casa.

A equipa de Mikel Arteta somou o terceiro triunfo consecutivo, depois de uma série de maus resultados que deixou alguns a pensar no futuro do espanhol no comando técnico.

O defesa Kieran Tierney colocou os Gunners em vantagem com um remate em arco na primeira parte, seguido de um excelente golo de equipa em que Bukayo Saka deu o toque final.

Num relvado coberto de neve, Alexandre Lacazette deu continuidade à sua boa série de golos, marcando dois golos na segunda parte, enquanto o Arsenal vencia a equipa de Sam Allardyce.

O Arsenal sobe para o 11º lugar, enquanto o WBA é o 19º e está em sérios apuros.

Nos pontapés de saída da tarde, o Sheffield United manteve-se no fundo do poço após uma derrota por 2-0 no Crystal Palace, a sua 15ª derrota em 17 jogos, enquanto o Brighton recuperou para um empate em casa por 3-3 contra o Wolves, mas continua em apuros, pairando acima da zona de descida.

