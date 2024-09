- Estratégias de Relações Públicas Duvidosas ou Temporização Inadequada?

Príncipe Harry (39) e Meghan Markle (43), os Sussex, parecem estar usando eventos reais para autopromoção ou é apenas uma questão de má sorte, você decide. Independentemente disso, é inegável que esses reais renegados continuam se encontrando sob os holofotes, seus anúncios frequentemente alinhados com importantes eventos da família real britânica, gerando comentários desfavoráveis no país natal de Harry. Vamos relembrar alguns desses erros de cronograma...

Após a mensagem de Kate em 9 de setembro

Atualmente, o duque e a duquesa de Sussex, morando na Califórnia desde 2020, encontram-se novamente no centro das atenções da mídia. Desta vez, devido à mensagem cheia de emoção de Kate Middleton (42) sobre o fim de sua quimioterapia ter sido ofuscada pelo anúncio de sua próxima série da Netflix, "Polo". A série, produzida por sua empresa Archewell Productions e Boardwalk Pictures, foi antecipada na plataforma da Netflix (anteriormente Twitter) X horas depois, em 9 de setembro, após o lançamento do vídeo de Kate. O apresentador de TV Piers Morgan (59) apontou com uma carinha cética, "Publicado 90 minutos após o palácio de Kensington ter lançado o novo vídeo de Kate".

Antes do "Trooping the Colour" em junho

Outra coincidência infeliz ocorreu em 15 de junho. Logo antes do início do desfile de aniversário do rei Carlos III (75), "Trooping the Colour", Meghan chamou a atenção com duas novas ofertas de sua nova marca de estilo de vida, "American Riviera Orchard". Ela havia enviado geleia de morango e biscoitos para cães a um amigo próximo de seu cônjuge. O jogador de polo argentino Ignacio Figueras (47) então compartilhou os produtos no Instagram no mesmo dia do desfile de Londres.

Paralelando os prêmios da legado de Diana em março

Sua marca de estilo de vida também atraiu críticas em seu lançamento em março. A data do lançamento do site e do canal do Instagram, supostamente para homenagear a princesa Diana (1961-1997), coincidiu com o discurso do príncipe William nos prêmios do legado de Diana em Londres, homenageando sua mãe que tragicamente morreu jovem.

Pouco depois do vídeo de caridade em dezembro de 2023

O primeiro caso começou com o palácio de Kensington lançando um clipe de caridade de Kate empacotando presentes de Natal para crianças carentes com seus três filhos. Apenas algumas horas depois, um resumo das ações de caridade de Meghan e Harry ao longo do ano foi postado no site oficial da Fundação Archewell.

