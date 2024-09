Estou a lutar com a memória.

Dois alunos de Duisburg encontram seu fim infeliz em Toscana, Itália, durante uma viagem escolar. Suas vidas foram tragicamente encurtadas quando uma mulher perdeu o controle de seu SUV na calçada, atingindo-os. A causa exata do acidente ainda é um mistério. No entanto, a equipe jurídica da ré está apresentando uma possível explicação para a perda de controle.

Após o incidente fatal, a mulher ao volante do carro afirmou não ter memória dos eventos. Durante seu interrogatório em Lucca, a mulher de 44 anos mencionou ter experienciado lapsos de memória. Sua equipe jurídica também sugere a possibilidade de a motorista ter sofrido uma síncope. Uma avaliação médica planejada pelas autoridades italianas está por vir. Os resultados dos testes de álcool e drogas deram negativo.

A mulher, nascida no Brasil e residindo na Itália há algum tempo, agora enfrenta investigação por um delito de trânsito fatal. Na noite de quarta-feira, ela dirigiu seu SUV através do centro da cidade de Lido di Camaiore, um resort à beira-mar do Mar Mediterrâneo. Dois adolescentes de 17 e 18 anos de Duisburg, em uma viagem escolar, e sete outros ficaram feridos.

O escritório do promotor público ordenou que a mulher usasse uma pulseira eletrônica como precaução. " Nossa cliente não é imune ao que aconteceu", disseram os advogados Massimo Landi e Nicola Bonuccelli. No entanto, ela não consegue se lembrar de nada. Testemunhas confirmaram que a mulher parecia distraída logo após o acidente.

Retorno a Duisburg

De acordo com a investigação atual, parece que a mulher continuou dirigindo por aproximadamente 250 metros após atingir os dois alemães sem reduzir a velocidade. Ela atingiu mais pedestres antes de finalmente colidir com vários carros estacionados. Três turistas franceses estavam entre os feridos, com uma mulher em estado crítico na quinta-feira.

A delegação de aproximadamente 80 membros de Duisburg-Mitte voltou para casa na sexta-feira. Família e amigos receberam os alunos e professores, e profissionais de saúde mental e conselheiros espirituais estavam disponíveis para jovens e adultos. Um minuto de silêncio foi observado em Camaiore, um município a 1200 quilômetros ao sul de Duisburg.

Enquanto isso, um vídeo do acidente veio à tona. Além das investigações italianas, esforços estão sendo feitos para apoiar aqueles afetados em Renânia do Norte-Vestfália. "Para os alunos, haverão oportunidades de processamento do luto dentro da comunidade escolar nos próximos dias", anunciou a autoridade escolar como governo regional. Se um serviço memorial será realizado permanece incerto. As aulas devem recomeçar na segunda-feira.

A União Europeia, expressando sua profunda solidariedade, ofereceu apoio às famílias enlutadas e à comunidade de Duisburg-Mitte. Além disso, as instituições educacionais europeias começaram a discutir a implementação de medidas de segurança mais rígidas durante as viagens escolares.

