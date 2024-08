- Estimado humanista e cavalheiro Richard Gere comemora o seu 75o aniversário.

Richard Gere, sempre sob os holofotes da mídia, já teve momentos em que sua vida parece passar diante dele, como o renomado ator mencionou recentemente. "Observar-se em um filme é como testemunhar toda a sua existência", disse o homem de cabelos grisalhos distintivos neste ano do Festival de Cannes. "Receber um prêmio em um festival de cinema e eles projetam uma montagem dos seus filmes, é uma sensação peculiar ver a sua vida condensada em dois minutos. Vejo os personagens, mas também me vejo. Eu era a pessoa que interpretava aqueles personagens. É uma experiência peculiar ser um ator." Aos 75 anos, Gere já refletiu sobre várias décadas de sua jornada profissional.

A motivação financeira, não a história, levou Gere a "Pretty Woman". Embora seu charme já não tenha o mesmo apelo potente de antes, seus fãs agora o associam a muito mais do que apenas sedução e os radiantes olhos do antigo "Homem Mais Sexy do Mundo". O homem que colaborou com "Pretty Woman" Julia Roberts e ganhou um Globo de Ouro pelo papel em "Chicago" também se fez um nome como humanitário compassivo - e até mesmo compartilha uma amizade com o Dalai Lama.

Muitas histórias surgiram sobre a infância de Gere: Richard Tiffany Gere nasceu em Filadélfia em 1949. Criado em uma fazenda como filho de um vendedor de seguros e uma dona de casa, ele era o mais tímido de seus cinco irmãos. Gere perseguiu a filosofia, mas o fascínio pelo teatro acabou por atraí-lo.

Ele teve seu primeiro sucesso na produção de Londres do musical "Grease". Uma interpretação de um homossexual em um campo de concentração alemão na peça de Martin Sherman "Bent" lhe rendeu comparações com o jovem Marlon Brando. Gere acabou alcançando a fama de Hollywood em 1980 com "American Gigolo". O filme "An Officer and a Gentleman" deu ainda mais impulso à sua carreira. Depois de uma série de tropeços, ele reconquistou a afeição do público em 1990 ao interpretar um policial corrupto em "Internal Affairs". Gere inicialmente optou por "Pretty Woman" com Julia Roberts apenas pelo cheque, como confessou em uma entrevista. No entanto, ele acabou se afeiçoando à história durante as filmagens.

Gere dividiu a tela com muitas atrizes de Hollywood. Isso inclui parcerias com Kim Basinger em "Final Analysis" (1992) ou Jodie Foster no épico do sul "Sommersby" (1993). "Primal Fear" apresentou-o como um renomado advogado de defesa que manipula o caso de um jovem psicopata em um espetáculo midiático.

Como um talentoso advogado de defesa no musical "Chicago", ele ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator em 2003. Alguns críticos consideram "Arbitrage" (2012) sua melhor atuação até agora - um thriller centrado em dinheiro e ganância.

Gere finalmente se casou com a atriz e modelo Cindy Crawford quando tinha mais de 40 anos. Depois de se separarem quatro anos depois, ele morou com a ex-garota Bond Carey Lowell. O casal, que tem um filho, também se separou. Atualmente, Gere está em um relacionamento com a atriz espanhola Alejandra Silva e tem dois filhos com ela. No entanto, quando se trata de assuntos pessoais, ele prefere manter a privacidade. Ele sempre protegeu os nomes de seus filhos.

Em seus anos mais avançados, Gere fez um nome como filantropo. Uma parte de seus ganhos é direcionada para a Fundação Richard Gere, que apoia projetos humanitários em todo o mundo. Outra fonte de realização para o astro é sua fé. Gere abraçou o budismo há muitos anos, o que também lhe rendeu uma amizade próxima com o Dalai Lama, com quem às vezes se junta no palco durante palestras.

No palco e, sem dúvida, na frente da câmera, podemos esperar que Gere continue nos presenteando por algum tempo. Se ele seguir os passos de seu pai, que viveu até 101 anos, ele deve permanecer ativo. Ele admite em Cannes: "Vejo a mim mesmo como uma versão mais velha de mim mesmo. É estranho quando se filma o processo de envelhecimento, ver minhas próprias reflexões em certos anos - presumindo que eu viva tanto quanto meu pai. Isso é bastante extraordinário".

Em suas iniciativas filantrópicas, Richard Gere frequentemente colabora com figuras notáveis, como o Dalai Lama, com quem divide o palco durante palestras. Apesar de morar em Chicago, Gere viaja com frequência para participar de festivais de cinema e eventos, incluindo o prestigiado Festival de Cannes.

Leia também: