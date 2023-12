Destaques da história

Esteban Ocon procura o pódio no recomeço da época de F1 em Spa

Esteban Ocon causou grande impacto em 2017

O francês marcou pontos em 10/11 corridas

O piloto da Force India tem agora como objetivo o primeiro pódio

Com uma série de resultados no top 10 naquela que é a sua primeira temporada completa na Fórmula 1, o francês está rapidamente a ganhar reputação como uma das futuras estrelas do desporto.

Este fim de semana, Ocon vai tentar continuar de onde parou antes da pausa de verão da F1, quando as equipas e os pilotos regressarem para o Grande Prémio da Bélgica.

Apenas Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas conquistaram mais pontos do que Ocon nesta temporada - uma estatística que pode surpreender alguns observadores, mas não o jovem de 20 anos, que está confiante.

"Eu esperava ter uma metade forte da temporada no primeiro semestre... meu objetivo era marcar pontos em todas as corridas", disse Ocon ao programa The Circuit, da CNN.

"Ainda não consegui meu pódio e é isso que quero alcançar antes do final da temporada".

Um resultado entre os três primeiros em uma das nove corridas restantes pode soar um pouco fantasioso, mas tendo corrido na F1 durante a segunda metade de 2016 - ele substituiu Rio Haryanto na Manor Racing em agosto do ano passado - Ocon pode adicionar um toque de experiência aos seus esforços juvenis.

"Quando você entra em uma pista onde você tem experiência do ano anterior, isso ajuda - é normal, você entra no ritmo mais rápido ... e parece mais fácil", disse ele.

Confronto entre colegas de equipa

O vice-diretor da Force India, Bob Fernley, disse à Sky F1 que Ocon tem o mesmo potencial que Max Verstappen, mas o jovem francês não tem tido as coisas à sua maneira em 2017.

Embora Ocon tenha acumulado 45 pontos no campeonato de pilotos, ainda está nove pontos atrás do colega de equipa Sergio Perez. Os dois também se desentenderam em pista no Grande Prémio do Azerbaijão, em junho, terminando prematuramente a corrida de Pérez quando Ocon empurrou o mexicano para as barreiras.

O jovem francês insiste que não há mágoa entre os dois após o acidente.

"Foi um incidente de corrida. Discutimos o assunto com a equipa. Falei com o 'Checo' também e sabemos que isso acontece", disse Ocon. "De certeza que não é bom... perdemos muitos pontos, mas sabemos que vamos seguir em frente e agora estamos a pensar no futuro.

"A política da equipa é apenas continuar a correr. Não podemos perder nenhuma oportunidade para a equipa marcar grandes pontos, por isso, sim, vamos continuar a correr, mas de forma justa."

Esse futuro, no que diz respeito a Ocon, envolverá terminar à frente do seu colega de equipa mexicano mais experiente no final da época.

"Não estou aqui para ficar atrás dele o tempo todo", disse ele. "Ele é um piloto muito, muito forte, um dos melhores do grid, mas eu quero vencê-lo e esse também é o meu objetivo."

Todas as atenções estarão viradas para Hamilton e Vettel quando a temporada de F1 recomeçar em Spa Francorchamps - o alemão lidera o britânico por uns magros 14 pontos - mas a batalha entre as duas Force Indias é um subenredo intrigante que também parece estar prestes a ser decidido.

O Grande Prémio da Bélgica de 2017 tem lugar no domingo, 27 de agosto.

