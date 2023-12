Esteban Ocon conquista a sua primeira vitória na F1 e Hamilton retoma a liderança do campeonato no movimentado Grande Prémio da Hungria

No entanto, a primeira vitória de Ocon não veio sem nenhum drama.

O início da corrida de domingo foi agitado, com cinco carros a ficarem fora de pista durante a primeira volta.

Competindo em condições molhadas e escorregadias, o piloto da Mercedes, Valtteri Bottas, não conseguiu travar corretamente ao tentar ultrapassar Lando Norris, da McLaren, embatendo na traseira do seu carro e fazendo-o deslizar pela pista e colidir com Verstappen - enquanto o próprio Bottas embateu no companheiro de equipa de Verstappen na Red Bull, Sergio Pérez.

Apesar de ter ficado com o carro seriamente danificado, Verstappen continuou, saindo do terceiro lugar para terminar a corrida na 10ª posição.

Mas essa não foi a única calamidade na pista. Mais atrás, o piloto da Aston Martin, Lance Stroll, chocou com Charles Leclerc, da Ferrari, que depois colidiu com Daniel Ricciardo, da McLaren.

A corrida acabou por ter bandeira vermelha devido a uma acumulação de detritos, e Bottas, Pérez, Stroll e Leclerc foram todos eliminados na primeira volta. A McLaren retirou Norris durante a suspensão da corrida, atribuindo a sua decisão aos danos sofridos pelo seu carro.

Assim que a corrida recomeçou, todos os restantes pilotos fizeram a sua paragem, à exceção de Hamilton, cujo carro era o único na grelha de partida.

Com 15 carros restantes, a luta pela bandeira quadriculada continuou. Hamilton - que partiu para a corrida com uma pole position e que já venceu o GP da Hungria oito vezes - lutou desde o fundo da grelha até ao pódio.

O esforço extra demonstrado pelo piloto britânico talvez tenha exigido mais dele do que o habitual, uma vez que teve de consultar um médico da equipa após a corrida por "fadiga e ligeiras tonturas".

"@LewisHamilton está neste momento a consultar o médico da equipa, sofrendo de fadiga e ligeiras tonturas", tweetou a equipa Mercedes após a corrida.

Na frente do pelotão, Ocon defendeu a sua liderança contra o tetracampeão mundial Sebastian Vettel para vencer um dos mais emocionantes Grandes Prémios da Hungria de todos os tempos.

"Que momento. É uma sensação muito boa. É a primeira vitória desde que o grupo Renault voltou à Fórmula 1", disse Ocon.

Ocon também prestou homenagem ao companheiro de equipa Fernando Alonso, que conseguiu manter Hamilton atrás de si durante grande parte da corrida e dar a Ocon a oportunidade de lutar pelo primeiro lugar. "O que posso dizer? É fantástico, por isso parabéns ao Fernando também, porque acho que a vitória também se deve a ele, com a luta que fez, o seu trabalho de equipa, tudo isso. Acho que foi um dia fantástico", acrescentou Ocon.

Bottas, que recebeu uma queda de cinco lugares na grelha para o próximo Grande Prémio da Bélgica e dois pontos de penalização na sua licença devido ao acidente, reconheceu que o seu erro causou "uma confusão".

"Tive um mau arranque", disse Bottas. "Rodei na linha, perdi lugares e, depois, ao travar na primeira curva, estava mesmo na caixa de velocidades do Lando e bloqueei as rodas.

"Provavelmente, estando tão perto, não calculei bem o ponto de travagem, bloqueei duas rodas, bati-lhe e depois foi uma confusão", acrescentou.

"Não há muito a dizer, pois não?" disse Norris depois.

"A culpa não é minha, para ser honesto, ele [Bottas] veio ter comigo e pediu desculpa - mas as desculpas são simpáticas, mas não alteram o resultado nem nada, por isso é a primeira volta da corrida, ninguém tem de fazer nada estúpido, mas foi o que fizeram hoje. Por isso, estragaram tudo", acrescentou.

Apesar do seu abandono da corrida, Norris mantém o terceiro lugar na classificação de pilotos, enquanto Hamilton e Verstappen trocam de lugar no topo da tabela classificativa.

Fonte: edition.cnn.com