Este mosaico com 2300 anos, feito de conchas e corais, acaba de ser encontrado enterrado sob Roma

Estimada em cerca de 2300 anos, a obra faz parte de uma mansão aristocrática de maiores dimensões, localizada perto do Fórum Romano, que tem estado a ser escavada desde 2018.

Com quase cinco metros de comprimento (16,4 pés) e com representações de vinhas, folhas de lótus, tridentes, trombetas, capacetes e criaturas marinhas mitológicas, a cena do mosaico foi cuidadosamente criada utilizando madrepérola, conchas, corais, fragmentos de vidro precioso e manchas de mármore. A peça é emoldurada por cristais policromos, travertino esponjoso e azulejos azuis exóticos do antigo Egipto.

O que torna esta descoberta "inigualável", disse a arqueóloga Alfonsina Russo, directora do Parque Arqueológico do Coliseu, responsável pelo local, não é apenas a incrível conservação do mosaico, mas a sua decoração que também apresenta cenas comemorativas de batalhas navais e terrestres provavelmente financiadas - e ganhas - por um patrono aristocrático extremamente rico que comemorava as vitórias nas suas paredes.

A complexidade das representações da vitória no mosaico surpreendeu a equipa que trabalha no projeto. Mostram uma cidade costeira murada com torres de vigia e loggias - que Russo disse poder ser um local ideal ou real - situada no topo de um penhasco desenhado com pedaços de rocha travertino. Também aparecem cenas de barcos à vela com velas levantadas, juntamente com representações de monstros marinhos míticos a engolir frotas inimigas.

Os arqueólogos estão a tentar determinar se os delicados - e caros, para a época - ramos de coral utilizados na exposição vieram do Mediterrâneo ou do Mar Vermelho (os oceanos mais próximos e mais comuns utilizados pelos romanos para extrair materiais). A equipa acredita que uma pasta de vidro azulado rara, também presente no desenho, veio provavelmente da antiga cidade egípcia de Alexandria.

"Este salão de banquetes, que mede 25 metros quadrados, é apenas um espaço dentro de uma 'domus' (a palavra latina para casa) espalhada por vários andares", disse Russo à CNN numa entrevista. "Na antiguidade, quando as poderosas famílias nobres habitavam o Monte Palatino, era costume usar elementos decorativos ricos como símbolo de opulência e de alta posição social".

A câmara, considerada uma "joia" por Russo, era um salão de banquetes ao ar livre com vista para um jardim, provavelmente utilizado durante o verão para receber convidados.

Um espaço tão elaborado teria também sido utilizado para impressionar os convidados com jogos de água, muito populares entre a nobreza da época. "Encontrámos tubos de chumbo embutidos nas paredes decoradas, construídos para transportar água para dentro de bacias ou para fazer jorrar fontes para criar jogos de água", disse Russo.

Marco Rossi, professor de antiguidades romanas e diretor do laboratório de mosaicos da Università degli Studi di Roma Tre, em Roma, salientou que estas salas de banquetes de verão não eram apenas um local onde os anfitriões e os convidados se encontravam para relaxar, mas também eram utilizadas pelo proprietário da mansão como um indicador da sua riqueza e posição.

"Os mosaicos são normalmente encontrados no chão, mas este atravessa toda a parede frontal e está incrivelmente bem conservado", disse Rossi sobre a peça. "Não foi destruído pelo peso dos detritos - como pode acontecer a alguns mosaicos no chão - e, apesar de ser delicado, não se lascou ao longo dos séculos."

A descoberta de um mosaico de parede inteiro é extremamente rara, acrescentou Rossi, até porque estas peças são mais delicadas do que as do chão, que foram concebidas para serem pisadas e resistirem à pressão.

A localização da grande casa também contribuiu para a preservação da parede, acreditam os cientistas. Posicionada na encosta do famoso Monte Palatino de Roma e subsequentemente coberta por séculos de lama e terra à medida que o terreno se deslocava, a estrutura e os tesouros nela contidos foram protegidos do ar e da luz por camadas de solo.

Embora esta nova descoberta ainda tenha muitos segredos para revelar - por exemplo, porque é que a propriedade foi abandonada e há quanto tempo - Russo acredita que há um mistério que os arqueólogos talvez possam resolver: A identidade do seu proprietário, provavelmente um senador romano.

"A pessoa era tão rica que podia dar-se ao luxo de importar elementos tão preciosos de todo o império para decorar esta mansão", disse Russo. "Até ao momento, não encontrámos nada que permita esclarecer a sua identidade, mas acreditamos que mais investigação poderá permitir-nos identificar a família nobre."

Russo e a sua equipa pretendem abrir o espaço ao público no início de janeiro. "Continuaremos a escavar as outras camadas e áreas deste lugar evocativo (para tentar descobrir mais)", disse. "É realmente uma exibição incrível do luxo romano".

Fonte: edition.cnn.com