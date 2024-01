Este golfista passou décadas a tentar qualificar-se para o Open. Agora, está a jogar o maior de sempre

O Claret Jug só será erguido em St Andrews, na Escócia, no domingo, mas o golfista inglês Matt Ford já garantiu a vitória da sua vida: a qualificação para o Open Championship.

O jogador de 44 anos já deu dezenas de milhares de tacadas em mais de 280 torneios, mas quando der a primeira tacada no tee de abertura do Old Course, na quinta-feira, será a sua primeira tacada num torneio importante, numa carreira profissional de quase duas décadas.

Ford tornou-se profissional em 2003, mas os seus esforços para chegar ao The Open começaram como amador. Incluíram uma derrota no playoff de qualificação para o futuro vencedor do Masters, Trevor Immelman, e desde então chegou várias vezes à qualificação final.

"No outro dia, tentei calcular o número de vezes que tentei", disse Ford à CNN, estimando em 24 o número de tentativas sem sucesso até agora.

Filho de um futebolista profissional, Ford cresceu na cidade inglesa de Swindon com o desejo de seguir as pisadas do pai. Tendo pegado num taco pela primeira vez apenas aos 10 anos, só depois de terminar a escola, aos 18, é que se dedicou ao golfe a tempo inteiro.

"Adorava o futebol, mas também era muito frustrante, ao passo que o golfe depende apenas de nós próprios", disse Ford.

"Embora o jogo de golfe seja tudo menos controlo, ainda se pode controlar muito mais num desporto individual."

Ao tornar-se profissional aos 25 anos, Ford teve um bom começo, competindo no BMW PGA Championship de 2005 (antigo British PGA Championship) em Wentworth.

Competir num evento do European Tour deu ao inglês um enorme impulso de confiança, mas em 2013 ele estava perto de abandonar o desporto. Apesar de algumas aparições no European Tour (atualmente DP World Tour), Ford passou a maior parte da sua carreira na sua série de alimentação, o Challenge Tour.

Desafios do Challenge Tour

Cinco vice-campeonatos foram os pontos altos da sua carreira, mas as longas viagens constantes à volta do mundo para campos muito menos luxuosos do que os do European Tour e do PGA Tour têm tido consequências a nível mental e, sobretudo, financeiro.

Apenas os 10 primeiros classificados dos 156 jogadores do Challenge Tour ganham "realisticamente" um prémio monetário suficiente para subsidiar o custo de jogar o evento, com Ford a estimar que mais de metade dos restantes jogadores perdem mais de $1.000 por semana.

Segundo o próprio Ford, ele perdeu dinheiro mais vezes do que ganhou e, com a mulher Suzie e dois filhos pequenos para sustentar, a pressão de literalmente "jogar para viver" tem sido um desafio.

A quantidade de vezes que pensei em desistir deste jogo e, como muitas pessoas dizem, "arranjar um emprego a sério", tem sido difícil", disse ele.

"É emocionante pela forma como a minha família me tem apoiado. Não ganhei tanto dinheiro quanto gostaria para me sentir confortável."

No final de 2014, Ford obteve o seu cartão na Escola de Qualificação do European Tour, abrindo-lhe a porta para competir em quase 60 eventos do European Tour nos dois anos seguintes.

Perdeu o seu cartão antes da época de 2017, mas continuou a trabalhar até se encontrar a competir no último evento de qualificação para o Open no Prince's Golf Club em Kent, Inglaterra, em julho.

Um início de segunda ronda fulgurante colocou Ford numa posição de liderança, com 5 abaixo do par, a caminho dos últimos 10 buracos da qualificação, antes de quatro pancadas perdidas nos quatro buracos seguintes, o que parecia destinado a escrever um capítulo familiar na sua história de qualificação para o Open.

"Começamos a pensar: 'Será que estraguei tudo? O que é que eu fiz? Seu idiota", recorda.

No entanto, quando Suzie e os dois filhos chegaram para os últimos seis buracos depois da escola, viram Ford chegar a um final espetacular. Fez um eagle e recuperou as quatro pancadas perdidas para terminar 5 abaixo do par e qualificar-se como vencedor do evento, com duas pancadas de vantagem sobre o segundo classificado.

'O maior de sempre'

Para além de realizar o seu sonho de infância de jogar o Open - a histórica 150ª edição no lendário Old Course - Ford está igualmente entusiasmado por partilhar a experiência com a sua família.

"Os seus filhos garantiram um resultado próprio com dias de folga para verem o seu pai competir na Escócia. E desesperado por conhecer Tiger Woods, Ford já cumpriu a sua promessa, publicando no Twitter uma fotografia da sua filha com o tricampeão do Open na quarta-feira.

"Elas estão tão felizes e entusiasmadas como eu", disse ele. "Nos torneios em que andaram comigo, puderam assistir a todas as tacadas e não houve muita gente por perto.

"Vai ser uma loucura em St Andrews com tanta gente... vai ser um evento tão grande que as pessoas estão a dizer que vai ser um dos maiores de sempre."

A experiência, o salário potencial e as oportunidades que podem surgir em futuros eventos do DP World Tour; Ford cita muitas razões para estar entusiasmado com a semana. No entanto, quando o objetivo de toda a vida era apenas chegar ao primeiro tee, qual é o objetivo final agora que ele está prestes a chegar lá?

"Estou a pensar em ganhar o torneio? Não, nem por isso", disse Ford. "Mas não há razão para não ter uma óptima semana e quem sabe o que pode acontecer. Isto é golfe e se eu conseguir fazer uma corrida, não se sabe.

"Não estou a definir muitos objectivos específicos para além de manter um sorriso na cara e desfrutar da semana. Se fizer isso, espero conseguir fazer bons resultados."

Seja qual for o resultado, não será certamente por falta de esforço.

Ford está programado para dar a primeira volta às 11h15 BST (6h15 ET) de quinta-feira.

