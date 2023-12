Este futebolista ucraniano implorou aos seus pais para fugirem. Eles disseram que estariam seguros nos subúrbios de Bucha

Mas eles estavam convencidos de que não teriam problemas em esconder-se no seu antigo apartamento no subúrbio de Bucha.

Isso foi em fevereiro. Quatro meses depois, grande parte do seu bairro está em ruínas, arrasado por um avanço russo tão brutal que o subúrbio se tornou sinónimo de alegados crimes de guerra cometidos pelas forças de Moscovo.

Felizmente, embora os pais de Shliakotin tenham precisado de ser convencidos, acabaram por se render - fugiram mesmo antes da chegada dos primeiros tanques russos. Agora, aguardam o estatuto de refugiados na Alemanha e agradecem, em lágrimas, ao filho e à filha em cada telefonema.

"Dias depois de os ter convencido, vi vídeos de ruas esmagadas - tudo parecia horrível, como depois da Segunda Guerra Mundial. Depois percebi que isto me era muito familiar", disse Shliakotin, guarda-redes do Hong Kong Rangers, clube da Primeira Liga de Hong Kong.

"Depois, o tipo do vídeo diz que é a rua Vokzal'na, em Bucha. Essa é literalmente a minha rua, onde passei a minha infância, onde andei na escola, onde andei milhares de vezes. Se os meus pais ainda lá estivessem, provavelmente não estariam vivos. A nossa casa foi destruída.

"Algumas semanas depois, houve cenas de pessoas deitadas na estrada com as mãos atadas, com tiros na cabeça. É simplesmente ... impossível de processar. Graças a Deus, eles foram-se embora".

Uma viagem cheia de perigos

Shliakotin não sabe o que aconteceu ao apartamento dos pais, pois todos os vizinhos também fugiram.

Foi uma viagem cheia de perigos para o casal, na casa dos 60 anos, que teve de fugir de carro porque o aeroporto estava a ser fortemente bombardeado. As temperaturas estavam abaixo de zero e eles não tinham roupa de reserva.

As estradas estavam tão cheias de ucranianos em fuga - alguns deles levando crianças e animais a pé - que demoraram quatro dias a chegar à fronteira polaca, uma viagem que normalmente demoraria oito horas.

"Parece uma espécie de filme. No último dia, ajudaram a levar três crianças de outra família para o outro lado da fronteira, porque o pai da fila atrás deles não podia deixar o país", disse Shliakotin.

O futebolista não está à procura de simpatia.

"É preciso compreender que, apesar de as histórias parecerem selvagens, nós temos sorte. Não temos nada de que nos queixar. Neste momento, na Ucrânia, se perdermos o nosso apartamento mas todos estiverem vivos, nem sequer abrimos a boca para dizer que algo de mau nos aconteceu", afirmou.

"Muitas crianças estão a viver sem os pais... as pessoas escrevem números de telefone, apelidos e datas de nascimento nas costas dos filhos, para o caso de morrerem no dia seguinte".

Um objetivo maior

O que Shliakotin - antigo guarda-redes da seleção nacional de juniores da Ucrânia - procura, no entanto, é financiamento para ajudar os que estão presos no seu país.

E encontrou um nível surpreendente de apoio em Hong Kong, o seu país de adoção.

Tendo iniciado a sua carreira futebolística na prestigiada academia de jovens do Dínamo de Kiev, Shliakotin, atualmente com 32 anos, tem sido um dos favoritos dos adeptos de Hong Kong desde que se mudou para a sua liga principal em 2016.

E descobriu que pode aproveitar essa popularidade para uma boa causa, recebendo uma resposta esmagadora às suas publicações de vídeo no Instagram em que pede ajuda aos habitantes de Hong Kong.

"Recebi milhares de mensagens de apoio desde o primeiro dia", conta. "Fiquei chocado com a quantidade de pessoas que queriam ajudar", disse Shliakotin.

Desde então, os seus apelos ajudaram a financiar o envio de nove ambulâncias para a Ucrânia, três das quais pagas especificamente por donativos de Hong Kong, e inúmeras ofertas mais pequenas.

Houve um homem que me contactou no Facebook, o Sr. Lam, que escreveu: "Olá, Aleks, vi as notícias sobre a Ucrânia e quero doar 10 000 dólares de Hong Kong (cerca de 1300 dólares), mas quero ajudar uma pessoa ou uma família específica que precise mesmo. Se conheceres alguém, por favor, diz-me".

"Tinha acabado de saber de uma mãe e duas filhas de Chernihiv cuja casa tinha sido destruída e que estavam em pânico, sem ter para onde ir. Por isso, enviámos o dinheiro para elas.

"A família ficou chocada - não podiam acreditar que uma coisa destas fosse possível. Que um homem de Hong Kong, um sítio de que nem sequer tinham ouvido falar, pudesse ajudar de repente.

"São nestes momentos que sei que a humanidade ainda está viva, que ainda há algo de bom no mundo."

Um esforço de equipa

Dois amigos próximos estão a ajudar Shliakotin nos seus esforços.

Oresta Brit é um voluntário que tem vindo a alimentar e a transportar crianças e idosos desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, enquanto Roman Zozulya é um antigo colega de equipa do Dínamo de Kiev que joga em Espanha e que ajuda a comprar, a fazer a manutenção e a reparar as ambulâncias nesse país antes de serem enviadas para a Ucrânia.

Cada ambulância precisa de documentação da embaixada ucraniana e depois tem de ser registada numa unidade militar específica.

Uma vez preenchidas estas condições, "enchemos as ambulâncias com ajuda humanitária e os nossos voluntários conduzem-nas até à fronteira, antes de a minha (equipa) as levar até ao destino final", explicou Shliakotin.

Zozulya disse que ele e Shliakotin eram apenas uma parte de uma rede de futebolistas ucranianos no estrangeiro "unidos para ajudar".

"Enquanto alguns estão a lutar na linha da frente, nós temos o nosso próprio [papel] como figuras públicas", disse Zozulya.

"Temos esta oportunidade que outros não têm - podemos falar para o mundo inteiro e ser ouvidos por um grande número de pessoas."

Fonte: edition.cnn.com