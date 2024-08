Tabela de Conteúdos

Mapa de Calor em Tempo Real: Localize os pontos mais quentes do momento

Gráfico de Máximas de Temperatura: O que está mais quente hoje em diferentes regiões

Índice UV: Verifique a potência danosa do sol

Alertas de Tempestades: Fique atento a potenciais tempestades severas

- Estas representações indicam os pontos de risco e as áreas sob potencial perigo de tempestade.

Na sexta-feira, o estereótipo comum se torna realidade: "uma fronteira entre ar quente e úmido no sudeste e ar seco e mais fresco no norte, dois massas de ar distintas, como relatado pelo Serviço Alemão de Meteorologia (DWD) cedo na sexta-feira", previa o site do DWD. Essa fronteira é esperada para iniciar chuvas e tempestades localizadas desde a Renânia-Palatinado do Norte e NRW até a Alemanha nordeste, como também anunciado.

Enquanto o DWD emitiu um alerta de calor para a maioria do sul e Saxônia na sexta-feira de manhã, eles também emitiram um alerta para tempestades pesadas no nordeste. Essa previsão prevê uma ampla gama de temperaturas: entre 20 e 33 graus Celsius, dependendo da região.

Os mapas a seguir dão insights sobre a situação atual do tempo:

Mapa de Calor em Tempo Real: Localize os pontos mais quentes do momento

O mapa interativo abaixo exibe o tempo em tempo real. A linha do tempo abaixo do gráfico também pode ser usada para encontrar a previsão para um tempo futuro. A camada exibida pode ser alternada, por exemplo, para tempestades, chuva ou neve.

Gráfico de Máximas de Temperatura: O que está mais quente hoje em diferentes regiões

O gráfico abaixo mostra as máximas esperadas para hoje.

Índice UV: Verifique a potência danosa do sol

O mapa acima exibe o índice UV esperado.

Alertas de Tempestades: Fique atento a potenciais tempestades severas

O mapa acima fornece os alertas de tempestades do DWD para hoje. Ele usa um sistema binário: áreas coloridas de vermelho indicam um alerta de tempestade, enquanto a ausência de cor significa sem alerta.

A previsão prevê a iniciação de chuvas e tempestades localizadas devido à fronteira entre ar quente e úmido e ar seco e mais fresco. Os alertas de tempestades do DWD emitem um alerta para tempestades pesadas no nordeste, como exibido no mapa de Alertas de Tempestades.

Leia também: