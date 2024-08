Sumário

- Estas representações gráficas indicam os locais previstos para o calor extremo.

À medida que agosto chega ao fim, as temperaturas ainda permanecem extremamente altas, mantendo o calor do verão vivo. Até a metade da semana, na quarta-feira, 30 de agosto, algumas áreas poderão atingir a marca de 30 graus. A DWD prevê que quinta-feira será ainda mais quente, com aviso de calor em todo o país em seu site, prevendo temperaturas de até 35 graus. No entanto, algumas regiões do noroeste da Alemanha e do sul não estão incluídas nesta previsão.

O tempo será principalmente ensolarado e seco, com baixo risco de trovoadas nos Alpes e na Floresta Negra na quarta-feira, de acordo com a DWD. Regiões costeiras terão ventos leves a moderados. Na quinta-feira, o oeste e o noroeste estarão nublados, e a DWD prevê chuvas isoladas e trovoadas nas regiões montanhosas durante a tarde, com rajadas ocasionais. Há também um baixo risco de chuvas e trovoadas nos Alpes e em outras regiões do sul da Alemanha.

Abaixo estão as representações visuais das condições climáticas atuais:

Mapa de Calor ao Vivo: Veja onde o sol está fervendo agora

O mapa interativo abaixo fornece atualizações climáticas em tempo real. Além disso, você pode usar a linha do tempo abaixo do gráfico para visualizar as previsões climáticas futuras. Os dados exibidos podem ser ajustados no canto superior direito, por exemplo, para trovoadas, chuva ou neve.

Mapa de Temperatura Máxima: Previsões de temperatura máxima de hoje

A tabela abaixo exibe as previsões de temperatura máxima diária.

Mapa do Índice UV: Entenda a potência do sol hoje

O mapa acima mostra o índice UV esperado para hoje.

Mapa de Alerta de Trovoadas: Zonas de perigo de tempestade hoje

O mapa acima mostra as zonas de aviso de trovoadas da DWD para hoje. As regiões com aviso de trovoadas são indicadas em vermelho, enquanto a ausência de cor indica que não há aviso.

Apesar do aviso de calor em todo o país emitido pela DWD, algumas regiões do noroeste da Alemanha e do sul podem não atingir temperaturas acima de 35 graus na quinta-feira. A Alemanha continua principalmente ensolarada e seca, com trovoadas previstas principalmente nos Alpes e na Floresta Negra na quarta-feira.

