- Estas celebridades proibiram o uso de suas músicas para os eventos de Donald Trump

Kamala Harris, candidata à nomeação presidencial do Partido Democrata nos EUA, teve um companheiro de comemoração inesperado no final de julho. Este indivíduo não está encarregado de distribuir assentos ou colar cartazes de campanha nas paredes para Harris. Em um anúncio de campanha recém-lançado, Harris pergunta: "Que tipo de nação queremos habitar?", e a própria Beyoncé responde: "Liberdade, liberdade, liberta-me". Essas palavras ressoam da canção "Freedom", de 2016, de Beyoncé, que também foi ecoada em vários comícios do Movimento Black Lives Matter. A inclusão de uma figura musical tão proeminente como Beyoncé na sua campanha sem dúvida reforça as perspectivas de Harris.

As campanhas políticas há muito reconhecem o poder da música para suscitar emoções e consolidar mensagens. Gigantes como George Washington e Abraham Lincoln utilizaram melodias populares nas suas campanhas, inclusive com o apoio de músicos como Frank Sinatra, durante a campanha de John F. Kennedy.

Uso Controverso de Música em Eventos Políticos Americanos

A música pode induzir sentimentos, amplificar mensagens e mesmo estimular a participação dos eleitores. Vários meios de comunicação dos EUA vêem o seguimento em massa de estrelas do pop como algo que pode influenciar o resultado de uma eleição americana.

Donald Trump, candidato do Partido Republicano e rival de Harris, não está alheio a isso. Em seus comícios de campanha, músicas conhecidas de artistas famosos são tocadas alto nos alto-falantes, muitas vezes sem o consentimento dos artistas. Escolhas anteriores incluíram "Start Me Up!", "We Are The Champions" ou "Livin' On The Edge".

Consequentemente, músicos como os Rolling Stones, Adele e Neil Young já apresentaram processos ou proibiram Trump de usar suas músicas em eventos de campanha. Uma compilação de músicos influentes cujas canções estão proibidas para Trump pode ser encontrada nesta coleção de fotografias.

