- Estão a ser procurados jovens de nove a onze anos com paixão pela magia.

Notícias Empolgantes para os Fãs de Harry Potter em Todo o Mundo!

A internet está fervilhando de empolgação, já que a rede de televisão americana HBO anunciou sua intenção de escalar os personagens principais para uma nova série de televisão inspirada no mundo mágico de Harry Potter, Ron e Hermione. Esta emocionante notícia foi relatada pela revista "Variety", e os interessados têm até 31 de outubro para enviar suas candidaturas.

Descobrir por Meios de Mídia Social

Fãs da série adorada tropeçaram no chamado de elenco online em uma segunda-feira recente. A HBO validou a autenticidade do anúncio para a "Variety". O chamado de elenco está procurando crianças que terão entre nove e onze anos em abril de 2025. O anúncio deixa claro que tem uma política de elenco aberto, considerando todas as etnias e gêneros para os papéis. Ele enfatiza seu compromisso com um processo de elenco diversificado e encoraja submissões para todos os papéis.

Um Desafio para os Enthusiastas Alemães

Fãs alemães de Harry Potter também podem estar sonhando em estrelar na série. No entanto, os novos Harrys, Hermiones e Rons precisarão residir no Reino Unido ou na Irlanda. Tornar-se um cidadão britânico imediatamente pode parecer desafiador, mas, como aprendemos da série Potter, milagres acontecem.

Para a audição, os atores jovens são obrigados a enviar dois vídeos auto-gravados curtos. As diretrizes pedem uma breve introdução que inclua a data de nascimento, altura e endereço atual do candidato. Também deve ser descrito uma pessoa ou um animal de estimação significativo na vida do candidato.

Prazo: 31 de Outubro

O prazo para envio de candidaturas é 31 de outubro. A série está programada para ser filmada no Reino Unido em 2025 e 2026 e deve se estender por sete temporadas. Cada temporada adaptará um dos best-sellers de J.K. Rowling (59). Embora uma data de lançamento não tenha sido anunciada, a série é esperada como um grande sucesso. Francesca Gardiner e Mark Mylod (59) estão previstos para servir como produtores executivos e diretores da série. A série Harry Potter, que gira em torno das aventuras do jovem feiticeiro Harry Potter, vendeu mais de 600 milhões de cópias em todo o mundo e foi transformada em oito filmes blockbuster entre 2001 e 2011, estrelados por Daniel Radcliffe (35) no papel principal. Esses filmes geraram aproximadamente 7,2 bilhões de euros em receita.

O chamado de elenco para a nova série Harry Potter está aberto a candidatos de todo o mundo, mas os atores escolhidos precisarão residir no Reino Unido ou na Irlanda devido à localização da filmagem. O Reino Unido, sendo o país escolhido para a produção, provavelmente verá um aumento de entusiasmo de seus cidadãos e fãs de Potter.

