Estabelecimento de zonas proibidas de armas para as celebrações do Oktoberfest em Munique

Em estações ferroviárias centrais de Munique e em várias outras durante o Oktoberfest, a Polícia Federal implementou uma política de proibição de armas. Isso inclui a estação principal, a estação oriental, bem como as paradas de S-Bahn Donnersbergerbrücke e Hackerbrücke. Esta proibição entra em vigor às 6h da manhã de 21 de setembro e termina às 6h da manhã de 7 de outubro, como informado pela Polícia Federal.

Durante esse período, itens perigosos como armas, réplicas de armas, objetos cortantes e todos os tipos de facas são estritamente proibidos nessas estações ou em suas proximidades imediatas. O objetivo principal é minimizar a atividade criminal e proteger tanto os passageiros quanto os funcionários da polícia de qualquer ataque potencial.

Discussão sobre a Segurança após o Ataque Terrorista em Solingen

A Polícia Federal tem a autoridade de estabelecer zonas temporárias livres de armas de acordo com a Lei da Polícia Federal para mitigar potenciais riscos. Uma zona semelhante foi estabelecida no passado na Estação Central de Nuremberg.

Após o ataque terrorista em Solingen, a segurança dos participantes do maior festival folclórico do mundo, que atrai milhões de visitantes de todo o mundo, tornou-se uma preocupação importante em Munique. Em resposta, a cidade revisou seu plano de segurança e instalou detectores de metal nas entradas do festival. As armas foram proibidas completamente nas instalações do festival.

O Oktoberfest, sendo uma grande atração em Munique, tem restrições rigorosas de armas. Assim como na Estação Central de Nuremberg, uma zona temporária livre de armas foi estabelecida durante o festival para garantir a segurança, após o ataque terrorista em Solingen.

