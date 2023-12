Esta tinta ultra-branca pode arrefecer edifícios, reduzindo a necessidade de ar condicionado

A tinta, desenvolvida por engenheiros da Universidade de Purdue, no Indiana, no âmbito de um projeto de seis anos, é capaz de refletir até 98,1% da luz solar e, por conseguinte, tem a capacidade de arrefecer os edifícios, de acordo com um comunicado de imprensa.

Ao contrário da tinta tradicional, a tinta "ultra-branca" é feita com um composto químico chamado sulfato de bário, que também é usado na produção de cosméticos e papel fotográfico.

As partículas de sulfato de bário são constituídas por tamanhos variáveis, que "dispersam" os raios solares e podem mesmo arrefecer as superfícies imediatamente adjacentes.

A tinta branca é utilizada há séculos em climas mais quentes para refrescar os edifícios do calor, mas esta nova fórmula absorve muito menos luz solar e, por conseguinte, calor, disseram os investigadores.

Enquanto que a tinta normal absorve entre 10% e 20% da luz solar, a nova tinta absorve apenas 1,9% - uma quantidade suficientemente pequena para permitir que um edifício perca calor em geral, afirmaram.

"Se esta tinta fosse utilizada para cobrir uma área de telhado de cerca de 1.000 pés quadrados, estimamos que se poderia obter uma potência de arrefecimento de 10 quilowatts. Isso é mais potente do que os aparelhos de ar condicionado central utilizados na maioria das casas", afirmou o investigador principal Xiulin Ruan, professor de engenharia mecânica em Purdue.

Os investigadores afirmaram que a nova tinta branca era tão branca que era equivalente ao preto mais negro, o "Vantablack", que absorve até 99,9% da luz visível.

É a "mais fresca de que há registo", afirmaram, capaz de manter as superfícies 19 graus Fahrenheit mais frias do que outros ambientes durante a noite e 8 graus Fahrenheit mais baixas durante a luz solar intensa.

Lukas Schertel, um especialista em dispersão de luz da Universidade de Cambridge, que não esteve envolvido na investigação, disse à CNN que as descobertas eram potencialmente excitantes e que a tinta, se utilizada à escala industrial, poderia ter um impacto positivo no clima ao reduzir o consumo de energia.

Segundo ele, a investigação sobre tintas de arrefecimento ganhou força nos últimos anos e, se fossem aplicadas à escala industrial, incluindo em geradores e outras máquinas que irradiam calor, então, em teoria, "poderiam ter um impacto global na eficiência energética".

O desafio seria encorajar a adoção comercial, disse ele - e para isso, o fabrico da tinta teria de ser escalável e acessível.

Os materiais utilizados na fórmula já estão "relativamente disponíveis", acrescentou, mas um fabricante "teria de a tornar rentável".

Fonte: edition.cnn.com