Esta semana, a Reserva Federal surpreendeu vários investidores com uma redução extensiva das taxas de juros.

O que tornou essa situação única?

A redução de 0,5 ponto percentual nas taxas de juros que o Federal Reserve acabou implementando não estava em linha com as expectativas dos traders uma semana antes. Em vez disso, eles esperavam amplamente uma diminuição de 0,25 ponto percentual, como sugerido pelos futuros de juros, que refletem as expectativas do mercado para as ações do banco central em reuniões futuras.

À medida que a reunião de dois dias de política do Fed se aproximava, na sexta-feira, a probabilidade de uma redução de 0,5 ponto percentual em vez de uma redução de 0,25 ponto percentual estava dividida igualmente em 50-50. No entanto, na segunda-feira, as chances haviam mudado ligeiramente para uma diminuição de 0,5 ponto percentual, embora não na medida Typically observed just before a meeting, indicating lingering uncertainty about the Federal Reserve's intentions.

A incerteza dos investidores em relação à decisão iminente do Federal Reserve pode ter sido um reflexo das incertezas internas entre os oficiais antes da reunião. No entanto, isso não necessariamente significa que as decisões de taxa futuras serão desafiadoras para o mercado prever.

Powell: Os oficiais do Federal Reserve deixaram o tamanho da redução de taxa em aberto antes da reunião de setembro

Durante um discurso importante na conferência econômica anual do Federal Reserve em Jackson Hole, Wyoming, no mês passado, Powell declarou que era "hora de baixar as taxas de juros". No entanto, ele não especificou a magnitude ou o ritmo dos cortes.

Na quarta-feira, Powell confessou esse erro, reconhecendo que os oficiais do banco central também "deixaram em aberto antes do período de blackout". Os oficiais do Fed estão proibidos de discutir política monetária durante o período de blackout, que se estende antes e depois de cada reunião.

Nos dias que antecederam a reunião do Federal Reserve deste mês, dois relatórios econômicos importantes foram lançados: o Índice de Preços ao Consumidor (CPI), uma medida de aumentos de preços para bens e serviços do consumidor, e o Índice de Preços ao Produtor (PPI), que mapeia os preços no nível atacadista para as empresas.

O relatório do CPI indicou que a inflação anual caiu para 2,5% em agosto, a menor taxa desde fevereiro de 2021. Enquanto isso, o relatório do PPI mostrou que os preços no atacado desaceleraram em agosto para uma taxa de 1,7% em relação ao aumento anual de 2,1% em julho.

Esses dados aparentemente fizeram com que alguns oficiais do Federal Reserve reconsiderassem suas posições. Por exemplo, o Governador do Fed Christopher Waller afirmou que os números da inflação o motivaram a defender uma redução de 0,5 ponto percentual, embora anteriormente acreditasse que uma redução de 0,25 ponto percentual seria apropriada.

Mesmo quando o Federal Reserve estava prestes a anunciar sua decisão, muitos economistas seniores em instituições financeiras ainda acreditavam que o tradicionalmente cauteloso Powell optaria por uma redução de 0,25 ponto percentual.

A redução de 0,5 ponto percentual do Federal Reserve não foi aprovada unanimemente

No final, todos, exceto um dos 12 membros do comitê de política monetária do Fed apoiaram a redução de 0,5 ponto percentual que os traders estavam esperando. Isso marcou a primeira instância em mais de dois anos em que uma decisão de taxa de juros não foi unânime.

A única dissidente, a Governadora do Fed Michelle Bowman, opôs-se a uma maior redução de 0,5 ponto percentual, argumentando que isso poderia aumentar desnecessariamente a demanda e potencialmente reacender a inflação. Sua posição pode dar uma pista sobre as discussões internas que os oficiais poderiam ter tido em reuniões futuras.

Bowman também expressou preocupação de que a maior redução aprovada pelo comitê pudesse ser percebida como uma vitória prematura na meta de estabilidade de preços. No entanto, Powell afirmou que ninguém estava comemorando na reunião, dizendo: "Não estamos dizendo missão cumprida ou qualquer coisa assim".

Nesta reunião, Powell provavelmente exercerá uma "influência mais forte do que o habitual" para convencer os membros do comitê a aprovar uma redução mais substancial. Powell tentou desmentir especulações de que isso era um movimento de alcançar, afirmando: "Não acreditamos que estamos atrás".

Com o ciclo de corte agora em andamento, os oficiais agora enfrentam decisões mais complexas. Waller delineou seus pensamentos sobre os próximos passos.

"Se os dados permanecerem estáveis, você poderia vislumbrar uma redução de 0,25 ponto percentual na próxima reunião ou até mesmo na seguinte", disse ele. No entanto, se os dados do mercado de trabalho piorarem ou os dados da inflação continuarem a decepcionar as expectativas, uma redução de 0,5 ponto percentual pode ser justificada na próxima reunião. Por outro lado, se a inflação acelerar, Waller argumentou que há um forte caso para não reduzir nada.

Isso revela que haverá algum grau de incerteza em torno das decisões do Federal Reserve até que mais dados econômicos estejam disponíveis.

"Mas não esperamos que os oficiais do Federal Reserve intencionalmente obscureçam", disse Husby.

A decisão do Federal Reserve de reduzir as taxas de juros em 0,5 ponto percentual teve um impacto significativo no setor empresarial, já que taxas de juros mais baixas geralmente estimulam o crescimento econômico e os investimentos. Esse movimento foi visto como uma resposta cautelosa à recente desaceleração da inflação e dos preços no atacado, como indicado pelos relatórios do Índice de Preços ao Consumidor e do Índice de Preços ao Produtor.

A falta de um voto unânime entre os oficiais do Federal Reserve sobre esse corte de taxa de juros também reflete os debates contínuos dentro da economia, destacando a complexidade e a importância das decisões de política monetária na moldagem do cenário econômico mais amplo, incluindo o ambiente empresarial do país e a economia como um todo.

