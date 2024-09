Está a chover muito, mas em que lugar?

ntv.de: Parece que o Verão Está Chegando ao Fim - Alguma Chance de Voltar?

Bjoern Alexander: Não até o fim de semana, pelo menos. Em vez disso, estamos lidando com algumas condições climáticas extremas incomuns.

O que está acontecendo aqui?

De um lado, uma forte tempestade de inverno se forma acima de 1.500 metros nos Alpes. De outro, chuvas significativas e risco de enchentes para a Alemanha.

Por que essa mudança repentina no clima?

No fim de semana passado, as temperaturas ultrapassaram 30 graus, mas a início da semana trouxe uma queda acentuada devido a uma frente fria da baixa "Yonca". Agora, outra frente fria da baixa número 2, "Zilan", está chegando: trazendo ventos de tempestade para as Ilhas Britânicas e causando confrontos com os Alpes na quarta e quinta-feira à noite. Enquanto isso, outra baixa está se formando sobre Gênova e o norte da Itália, misturando ar frio do norte com ar quente e úmido do Mediterrâneo aquecido.

Quais são os riscos envolvidos?

O foco principal é na precipitação, sob a forma de neve acima de 1.500 metros. Mesmo em vales mais altos, até 1.200 a 1.300 metros, pode haver neve com temperaturas adequadas. Portanto, caminhantes e esquiadores, fiquem alertas! Pode ser perigoso. Também são esperadas novas acumulações significativas de neve nas camadas acima de 1.500 a 2.000 metros.

Quantos centímetros de neve estamos prevendo?

Em áreas protegidas do vento nos Alpes, pode haver de 50 a 100 centímetros - alguns modelos até preveem muito mais. Acima de 2 metros não é improvável. Adicione ventos fortes a moderados, neve soprada e aumento do risco de avalanches, e podemos esperar condições de estrada semelhantes ao inverno nas estradas e passagens mais altas.

Quais são as quantidades de chuva que as áreas mais baixas devem se preparar?

A localização e a intensidade ainda são muito variáveis nas avaliações dos computadores climáticos. No entanto, fato é que a baixa do norte da Itália se moverá sobre os Alpes em direção ao nordeste. Uma situação chamada Vb, caracterizada por chuva extremamente pesada e difícil de prever. Segundo cálculos recentes, por exemplo, o sul e o sudeste da Alemanha poderiam ter sido gravemente afetados a partir de sexta-feira. Com mais de 200 litros por metro quadrado, haveria riscos significativos de enchentes e transbordamentos, até catastróficos.

Qual é a previsão atual para a Alemanha?

Até a manhã de segunda-feira, entre 60 e 250 litros por metro quadrado são possíveis, dependendo do modelo. A região da Berchtesgadener Land, a Floresta da Baviera e a Saxônia Oriental provavelmente serão as mais afetadas. Isso ainda seria uma situação crítica a perigosa no pior cenário. Mas a maioria dos modelos climáticos já não indica as chuvas mais pesadas em nossa região.

Onde o dano seria o pior então?

A resposta a essa pergunta ainda é incerta e depende do desenvolvimento futuro da situação climática.

Estimativas atuais sugerem que a Áustria, a República Tcheca e a Polônia seriam as mais atingidas. Em cenários extremos, os modelos preveem de 300 a 400 litros por metro quadrado. Se isso acontecer, o Elba também seria afetado através de transbordamentos da República Tcheca.

Quanto às quantidades de chuva: Como esses números se comparam?

Berlim recebe cerca de 600 a 650 litros por metro quadrado anualmente, enquanto Colônia tem uma média de cerca de 800 litros. Durante a enchente do Vale do Ahr em julho de 2021, as quantidades localizadas variaram de 100 a 200 litros por metro quadrado. A maior chuva em 24 horas foi registrada em Zinnwald-Georgenfeld na Saxônia durante uma situação climática Vb em 12 de agosto de 2002, com 312 litros por metro quadrado. Isso serve como lembrete do potencial dessas condições climáticas e das consequências devastadoras que podem ter.

Apesar do recente calor, Bjoern Alexander prevê que ainda não estamos completamente fora de perigo para o verão, já que atualmente estamos lidando com algumas condições climáticas extremas incomuns. A próxima semana deve trazer uma forte tempestade de inverno nos Alpes, acompanhada por chuvas significativas e risco de enchentes para a Alemanha.

Leia também: