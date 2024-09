Essas estruturas teriam alterado significativamente as paisagens da cidade, mas permaneceram não construídas.

Para cada empreendimento arquitetônico que se concretiza, existem muitos outros que ficam inacabados ou esquecidos, sobrevivendo apenas como potenciais em esboços ou renderizações digitais. Essas obras-primas não realizadas, criadas por alguns dos arquitetos mais renomados do mundo, são exibidas coletivamente na compilação "O Atlas da Arquitetura Não Construída", que apresenta aproximadamente 350 projetos selecionados a partir de um total impressionante de 5.000 designs. Este compêndio pinta um quadro de paisagens e cenários urbanos que existem livres de restrições financeiras, atrasos burocráticos e limitações criativas, permitindo que visionários materializem seus conceitos mais refinados.

Como os autores Sam Lubell e Greg Goldin explicam em sua introdução, os projetos não construídos são "visões puras e não adulteradas". Eles estão isentos das inevitáveis diluições e amputações impostas pelas forças do mercado ou pela política, que tendem a macular conceitos brilhantes com a pátina da banalidade.

Muitos desses conceitos eram muito utópicos para se tornarem realidade, como a revivificação das visões utópicas dos anos 1970 que retratavam um futuro altamente avançado. As flutuações do mercado financeiro global dispensaram os projetos de outras obras, como a Casa da Ópera de Dubai de Zaha Hadid, que desabou durante a Grande Recessão dos anos 2000, ao lado de muitos outros projetos.

Alguns designs simplesmente não conseguiram garantir o financiamento necessário, como o sofisticado Centro Nacional de Jazz de Nova Orleans que foi projetado para reviver a identidade cultural após o furacão Katrina, ou uma igreja pitoresca em Ålesund, Noruega, cuja construção de concreto espelhava o terreno alpino, mas acabou provando ser financeiramente inviável para as doações dos paroquianos. Fatores financeiros também incluíram o fracasso de um hotel de Las Vegas chamado Xanadu, que foi projetado para renovar a Strip em 1975, mas foi sufocado por discordâncias sobre o financiamento da linha de esgoto.

Em certos casos, a morte prematura de um arquiteto ou desenvolvedor marcou o fim de seus projetos. Se Matthew Nowicki não tivesse morrido em um acidente de avião em 1950, ele teria supervisionado a transformação de Chandigarh, no norte da Índia; em vez disso, o arquiteto suíço-francês Le Corbusier ganhou reconhecimento por sua obra de décadas na cidade planejada. E, no Quênia, o tributo à história da humanidade de Daniel Libeskind, inspirado na pré-história, Ngaren: Museu da Humanidade, estaria em construção no Vale do Rift, se o fundador do projeto, Richard Leakey, não tivesse falecido em 2022. (Subsequentemente, o local do projeto foi alterado, tornando o design de Libeskind incompatível)

Alguns dos projetos mais cativantes foram negados pela aprovação devido a preocupações com o design. O arquiteto japonês Seiichi Shirai concebeu um design sereno e solene para o Templo das Catástrofes Atômicas em 1954, que emanava um senso de "pureza formal" e tinha uma semelhança impressionante com uma nuvem de cogumelo, como afirmam os autores. Publicado no mesmo ano em que o Parque da Paz de Hiroshima de Kenzo Tange foi concluído, esses designs caíram em ouvidos surdos, embora Shirai tenha ganhado reconhecimento pelo design quando recebeu postumamente o Prêmio Pritzker.

Embora haja muitos projetos arquitetônicos que tenham sido criticados online por sua estética (veja: Vessel, o Walkie Talkie) ou sua denominação (veja: PENN15), um projeto em particular gerou uma conspiração na internet que acabou com ele. Em 2011, o estúdio de Roterdã MVRDV emitiu um pedido de desculpas por seus planos para um complexo de luxo na Coreia do Sul chamado The Cloud. Com duas torres eretas pontuadas por andares com formato de nuvem de algodão, os críticos afirmaram que ele tinha uma semelhança assustadora com o World Trade Center envolto em colunas de fumaça durante os ataques de 11 de setembro, e, finalmente, o projeto foi abandonado.

