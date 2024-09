Espetáculo Olímpico Corrupto Causa Sofrimento aos Alemães

Corinna Harrer continua a se sentir injustiçada, considerando os Jogos Olímpicos de 2012 como o evento mais decepcionante para os alemães em retrospectiva. Com vários competidores pegos por doping, as medalhas foram reatribuídas várias vezes. Apenas uma cerimônia foi realizada em Paris, que agora parece ultrapassada.

Pensando em uma final olímpica, é difícil acreditar que tantos atletas não estão participando. Enquanto a final dos 100 metros masculinos dos Jogos de Seul de 1988 pode ser considerada uma das corridas mais sujas da história, a prova dos 1500 metros femininos em Londres parece dar uma boa luta. Se a tecnologia moderna fosse usada para detectar doping, a corrida provavelmente seria muito diferente - e com menos participantes.

Acontece que seis das nove corredoras mais rápidas na prova foram pegadas por doping desde então. Cinco delas foram desclassificadas e banidas, enquanto uma teve sua medalha retirada. "É simplesmente impossível entender esta prova", comentou alguém que assistiu ao evento em 2017 ao "Süddeutschen Zeitung". Corinna Harrer também teve uma má experiência com essa situação. Mais sobre isso depois.

Um papel pode ser paciente, mas a lista de resultados muda constantemente - e não pode realmente refletir as circunstâncias injustas enfrentadas pelos atletas inocentes: Na terça-feira, a russa Tatjana Tomaschowa foi desclassificada. Seu resultado foi apagado e sua medalha de prata recentemente conquistada foi retirada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Tomaschowa foi banida por dez anos por várias violações de doping.

Ofensores de doping pegos novamente

Tomaschowa, que terminou em quarto lugar, se beneficiou diretamente das desclassificações por doping das corredoras turcas Asli Cakir Alptekin e Gamze Bulut. Cakir Alptekin ficou com a medalha de ouro, com Tomaschowa recebendo a prata. No entanto, tanto Alptekin quanto Tomaschowa têm um histórico de doping:

A russa, que ganhou a prata em 2004, já havia sido banida por dois anos em 2008. Em 2021, foram detectados agentes anabólicos em retests de 2012. Os resultados de Tomaschowa entre 21 de junho de 2012 e 3 de janeiro de 2015 serão apagados.

Cakir Alptekin, que testou positivo para esteróides em 2004 e foi banida por dois anos, foi pega dopando novamente em 2013 usando o passaporte biológico. Seus resultados a partir de 2010 foram anulados, e ela foi banida por oito anos. Entre seus títulos, a medalha de ouro olímpica, o título do Campeonato Europeu de 2012 e o bronze no Campeonato Mundial Indoor de 2012, todos conquistados ilegalmente.

Além disso, Natalia Kareiva do Belarus e Ekaterina Kostetskaya da Rússia foram desclassificadas e banidas por doping. A pergunta que fica é: quem ainda está participando da final olímpica? Após as desclassificações das corredoras turcas, Maryam Yusuf Jamal do Bahrein se tornou a campeã olímpica, recebendo sua medalha de ouro apenas em dezembro de 2021. Após a desclassificação de Tomaschova, Abeba Aregawi da Etiópia fica com a prata. O bronze vai para Shannon Rowbury dos EUA, que terminou em sexto na prova em 10 de agosto de 2012. Rowbury comemorou sua promoção ao pódio no Instagram com três emojis de choro.

O pódio atual não está livre de controvérsias. Aregawi, que compete pela Suécia desde o final de 2012, testou positivo para o medicamento para o coração Meldonium em 2016. Seu banimento foi levantado apenas alguns meses depois devido às mudanças nas regulamentações da WADA. Outros atletas criticaram essa decisão. Aregawi, que ganhou os campeonatos mundiais em 2013 e o Campeonato Mundial Indoor em 2014, parou de competir após a controvérsia. Ela é atualmente considerada uma oficial ofendora de doping devido às regulamentações.

O que Corinna Harrer tem a ver com isso? A corredora alemã foi prejudicada por todo o esquema de trapaça. Ela se classificou para as semifinais e ficou a apenas 23 centésimos de segundo de chegar à final. Agora fica claro que ela teria chegado à final se não fosse pelos dopadores. "Sem palavras... Doze anos depois, este assunto ainda me incomoda", ela escreveu no Instagram.

Em 2017, ela disse ao "Süddeutschen Zeitung": "Eu deveria ter corrido na final, e sem doping - quem sabe como teria sido. No final das contas, acredito que em uma final limpa, todos teriam uma chance. Essa chance me foi tirada". 2012 foi o melhor ano de sua carreira porque a final foi significativamente mais lenta do que as eliminatórias, e ela poderia ter competido na frente. Não apenas lhe foi negada uma possível medalha, como os dopadores também lhe custaram uma quantia significativa de dinheiro. Ela estimou sua perda financeira em pelo menos 30.000 euros. "Como finalista, eu teria certamente atraído alguns patrocinadores, ou os que eu tinha teriam aumentado suas contribuições. Eu teria recebido mais dinheiro da ajuda esportiva, e eu poderia ter financiado meu fisioterapeuta e treinador nos acampamentos de treinamento, não apenas 200 euros por ano. Isso teria feito uma grande diferença", disse Harrer.

A atleta britânica Lisa Dobriskey, que inicialmente ficou em décimo lugar, mas depois subiu para o quinto, expressou suas dúvidas - chegando a questionar a federação de atletismo. "Eu entrei em contato e questionei como alguém poderia correr mais rápido depois de trapacear", ela compartilhou com o "Independent" em 2017. Infelizmente, suas preocupações não mudaram nada. O evento, aclamado como a prova mais suja desde 1988, entrou para a história.

Violações de doping não só macularam as carreiras de Harrer, Rowbury, Dobriskey e seus pares, como também deixaram uma marca duradoura nos Jogos Olímpicos. Atletas como Aregawi e nove outros dos Jogos de Sydney '00, Beijing '08 e Londres '12 enfrentaram uma situação incomum durante os Jogos de Paris: receberam suas medalhas com atraso, algumas após uma espera de 24 anos. No coração de Paris, com uma grande audiência assistindo, um pequeno gesto de reparação foi feito aos atletas afetados nas provas de atletismo e halterofilismo. No caso de Aregawi, foi até engraçado: ela recebeu inicialmente uma medalha de bronze, mas três semanas depois, ganhou uma de prata.

