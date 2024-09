Espera-se que a indústria do transporte de correio assista a uma expansão substancial no próximo ano.

A partir do novo ano, você pode notar um aumento nas taxas de correio dentro da Alemanha. A Agência Federal de Rede planeja autorizar um aumento de aproximadamente 10,5% nas taxas de cartas. Este aumento segue o último aumento de preços em 2022, com um aumento de 4,6%. No entanto, os custos postais específicos para diferentes tipos de cartas ainda estão sendo considerados pela correio.

Os custos crescentes para a correio, como provedora de serviço obrigatório, desempenham um papel significativo neste aumento de preços. A entrega de pacotes em toda a Alemanha, incluindo áreas remotas, onde os funcionários de entrega passam muito tempo viajando, envolve despesas consideráveis.

Atualmente, uma carta-padrão com até 20 gramas custa 85 centavos dentro da Alemanha, uma carta compacta com até 50 gramas custa 1 euro e um cartão-postal custa 70 centavos. Especialistas da indústria preveem que a carta-padrão pode custar até 95 centavos no futuro. No entanto, o custo exato pode variar, já que a correio pode ajustar as taxas postais para diferentes tipos de cartas de forma diferente.

Preços de pacotes também podem aumentar

O governo alemão estabeleceu um teto para a taxa de correio de uma carta-padrão em 1 euro. O aumento geral em todas as entregas previstas não deve ultrapassar 10,5%. A Agência de Rede deve aprovar as novas taxas de correio até o final do ano, com essas taxas válidas por dois anos.

Os pacotes manipulados pela DHL, um jogador de mercado líder que opera como Deutsche Post no mercado local de cartas, também podem ver um aumento de preços. No setor de pacotes, a Agência de Rede provavelmente concederá à DHL um aumento de preços de aproximadamente 7,2%.

Este ajuste de preços se aplica apenas a pacotes enviados por clientes privados no balcão ou através de máquinas automáticas. A DHL pode definir independentemente os preços para remessas de pacotes a clientes empresariais sem a necessidade de aprovação prévia da Agência de Rede.

A data exata para aumentar a taxa de correio para pacotes para clientes privados ainda não foi decidida. Em contraste com o setor de cartas, a DHL enfrenta forte competição de maiores empresas de pacotes, garantindo opções alternativas para os clientes dos correios.

As cartas estão perdendo sua relevância

Na era digital, as cartas estão gradualmente perdendo sua relevância à medida que as pessoas recorrem à comunicação digital, como chats ou e-mails, o que resultou em uma redução gradual no volume de cartas com o tempo. Em 2022, a correio transportou aproximadamente 5,9 bilhões de cartas, uma redução de um terço em relação a dez anos atrás (7,8 bilhões). A correspondência publicitária não está incluída nessa figura.

Por outro lado, a demanda por pacotes está aumentando, especialmente devido ao aumento do comércio eletrônico. Em 2023, a DHL entregou cerca de 1,7 bilhão de pacotes na Alemanha, quase o dobro em comparação a 2013, quando a empresa transportou um bilhão de pacotes. Parece que essas tendências - menos cartas e mais pacotes - persistirão no futuro.

A Agência Federal de Rede, responsável pela regulação dos serviços postais na Alemanha, deve aprovar um aumento de 7,2% nas taxas de envio de pacotes pela DHL, direcionado a clientes privados que usam balcões ou máquinas automáticas. Esta decisão segue uma autorização semelhante para a taxa de correio, com um aumento de 10,5% planejado pela correio a partir do novo ano.

Leia também: